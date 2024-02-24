快訊

軍公教退休金調整選後無下文 藍委打算修法制度化

慣竊遭警棍捅腹猝死派出所 恆春3警1收押 縣警局報停職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真人王子現身！香港迪士尼樂園員工Santi帥氣爆紅 女遊客追拍照

香港01／ 撰文：田中貴
Santi和布偶裝員工甜蜜擁抱。（小紅書圖片）
Santi和布偶裝員工甜蜜擁抱。（小紅書圖片）

不少女遊客被Santi迷倒，紛紛要求和他合照。（小紅書圖片）
不少女遊客被Santi迷倒，紛紛要求和他合照。（小紅書圖片）

迪士尼樂園一直吸引一家大小，當中「Duffy and Friends」（達菲熊家族）一直都是樂園活招牌，引來不少人慕名而來到香港迪士尼，當中除了港人也有來自世界各地的粉絲，但最近園中竟然有真人的人氣直逼「Duffy and Friends」角色！

小紅書有不少大陸女網民近日分享香港迪士尼「Duffy and Friends」的可愛圖像和影片，但竟有女粉絲「劃錯重點」，注意到身穿「Duffy and Friends」布偶裝員工的旁邊有更亮眼焦點，見到有外籍男員工Santi負責維持秩序，但其帥氣外表和親切態度俘虜許多女遊客，紛紛要求合照，令Santi搖身一變成為樂園另一打卡點，就連身穿布偶裝的員工都扮作不爽，即場要求女粉絲2選1，場面爆笑，充滿歡樂氣氛。小紅書女網友大讚他是「香港迪士尼最帥員工」、「真正王子」，「顏值天花板」、「帥過頂流男星」，齊齊高呼入園「很想去捕捉他」，希望能拍到合照。

近期香港迪士尼樂園話題焦點既不是經典角色米奇老鼠（Mickey Mouse），也不是鐵甲奇俠（Iron Man）或冰雪女王艾莎（Queen Elsa），反而是真人員工Santi。

不少女遊客被Santi迷倒，紛紛要求和他合照。（小紅書圖片）
不少女遊客被Santi迷倒，紛紛要求和他合照。（小紅書圖片）

不少女網友在小紅書上分享和Santi的合照，或者刻意拍攝其工作時的情況，包括和身穿「Duffy and Friends」布偶裝的員工一同現身，由Santi維持秩序，但「Duffy and Friends」的可愛程度好像敵不過Santi的帥氣外表，就連近年新增的新成員LinaBell敵不過Santi的過人魅力。

甚至有女粉絲向穿上Gelatoni布偶裝的員工表示，有帥哥望住Gelatoni，Gelatoni知道女粉絲所指的是Santi，於是走近Santi擊掌問好，但同時扮作不爽，要求女粉絲2選1，回答誰人更帥。女粉絲則非常誠實，直接表達出「小孩子才做選擇」的意願，即場笑言「我是成年人，所以我2個都要」，令到Santi和Gelatoni握手言和，但Gelatoni仍然不滿，向Santi告狀慘變第二帥，簡直「氣死貓貓了」。

不少女粉絲要求與Santi合照。（小紅書圖片）
不少女粉絲要求與Santi合照。（小紅書圖片）

Santi一直用英語和遊客交流，當女遊客要求和他合照時，他通常來者不拒，但有女粉絲拍片，用英語要求合照時，由於他當時帶領卡通人物，要負責為遊客拍照，所以便禮貌地婉拒，盡顯其專業待客的一面。

多名女網友在小紅書大讚Santi是「香港迪士尼最帥員工」、「真正王子」、「他好帥」、「LinaBell沒吸引到我，後面的帥哥工作人員（Santi）吸引我了」、「人帥真好」。

延伸閱讀：

「最靚仔送報員」爆紅　身份曝光確是報社員工　背景卻絕不平凡

暖！日女遊台意外跌銀包　靚仔警員霸氣借1萬元　翌日收呢樣謝禮

文章授權轉載自《香港01》

迪士尼 香港

相關新聞

真人王子現身！香港迪士尼樂園員工Santi帥氣爆紅 女遊客追拍照

迪士尼樂園一直吸引一家大小，當中「Duffy and Friends」（達菲熊家族）一直都是樂園活招牌，引來不少人慕名而來到香港迪士尼，當中除了港人也有來自世界各地的粉絲，但最近園中竟然有真人的人氣直逼「Duffy and Friends」角色！

夫妻鬧離婚…爸要求平分2未成年孩子壓歲錢 法院這樣判

未成年人收到紅包後交給父母保管是常見事，但財產權屬於誰呢？近日中國大陸重慶市人民法院審理了一宗離婚訴訟，一對夫婦結婚10多年，育有2名10歲及12歲的兒子，夫妻終因教育理念差異而離婚收場，惟其中一方竟提出分割夫妻財產及兒子們約26萬餘元（約114萬新台幣）的存款，該款項實由其他親戚贈與孩子們的壓歲錢（長輩給予的紅包錢）。最終法院裁定離婚後分配的應是夫妻共同財產，而兒子們的壓歲錢不屬於夫妻共同財產的一部份，故決定駁回分割兒子壓歲錢的訴訟請求，指2人無權隨意處理未成年被監護者的財產。

為老不尊！ 長者搭飛機脫鞋搓腳皮再貪小便宜 乘客爆公審

搭飛機一樣要注意自身言行，避免影響他人！有港男日前在網上大嘆，指日前乘搭某飛機航班時，目擊2名長者不只脫去鞋子，將雙腳放在旁邊座位，之後更「搓腳皮」；2人隨後更貪小便宜，居然偷走飛機廁所內的紙巾，批評

女子搭列車去錯月台...提行李越過路軌趕車片瘋傳 後續是…

趕時間最怕搭錯車，趕搭列車但走錯月台該怎辦？廣東省揭陽市有女乘客日前上演真人版「最錯誤示範」，獻出獨門「趕車大法」！她乘搭列車時因去錯月台，竟手持行李直接橫跨路軌走到對面月台，相關片段更在網上流傳。惠

1天割3次！大叔長痔瘡嫌就醫麻煩 「自割5年」尷尬下場曝光

痔瘡是現代社會常見的疾病之一，若有出現相關症狀，就要趕緊就醫。但中國大陸卻有名男子，患上痔瘡後因嫌就醫麻煩，竟在家用各種工具自行「割除」，時間長達5年，直到病情愈發嚴重才到醫院治療。

外甥初二理髮 觸「死舅」禁忌？ 舅媽提告殺人罪被駁

劉姓男子在大年初二與舅舅因髮型發生爭執，氣得當天就去理髮店理髮，沒想到當晚舅舅酒後騎車發生車禍過世。悲憤的舅媽認為丈夫是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。