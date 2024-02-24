快訊

軍公教退休金調整選後無下文 藍委打算修法制度化

慣竊遭警棍捅腹猝死派出所 恆春3警1收押 縣警局報停職

夫妻鬧離婚…爸要求平分2未成年孩子壓歲錢 法院這樣判

香港01／ 撰文：夏洛特
圖為領壓歲錢示意圖。記者陳正興攝影／報系資料照
圖為領壓歲錢示意圖。記者陳正興攝影／報系資料照

未成年人收到紅包後交給父母保管是常見事，但財產權屬於誰呢？近日中國大陸重慶市人民法院審理了一宗離婚訴訟，一對夫婦結婚10多年，育有2名10歲及12歲的兒子，夫妻終因教育理念差異而離婚收場，惟其中一方竟提出分割夫妻財產及兒子們約26萬餘元（約114萬新台幣）的存款，該款項實由其他親戚贈與孩子們的壓歲錢（長輩給予的紅包錢）。最終法院裁定離婚後分配的應是夫妻共同財產，而兒子們的壓歲錢不屬於夫妻共同財產的一部份，故決定駁回分割兒子壓歲錢的訴訟請求，指2人無權隨意處理未成年被監護者的財產。

綜合內媒報導，2月20日，重慶市江北區人民法院公布了一宗離婚訴訟案例，當事人蔡某與王某因離婚事宜對簿公堂。蔡某與王某於2006年朋友婚禮上認識，之後相戀，於2007年登記結婚，並於2012年及2014年先後誕下長子蔡某甲（化名）及次子蔡某乙（化名）。婚姻初期，蔡某與王某感情融洽，可惜漸因兒子們的教育問題出現分歧，並因觀念不同多次發生爭執。

2020年初，蔡某與王某再度因教育方式和觀念差異爆發激烈爭執，王某於爭執後帶蔡某甲、蔡某乙離開與蔡某的共同住所，返回父母家中。此後，王某、蔡某甲和蔡某乙一直在王某的父母家中居住。同年4月及7月，王某與蔡某分別起訴離婚，但均被法院駁回。

在分居400多天後，蔡某再次向法院起訴離婚，並要求與王某分割夫妻共同財產及２名兒子名下的銀行存款，該項存款實為蔡某甲與蔡某乙成長過程時收受他人贈予所得，共計26萬餘元（約114萬新台幣）。法院認為蔡某與王某感情經已徹底破裂，婚姻確實無法再維持，故支持離婚訴訟。

近日江北區法院審理該案，裁定蔡某與王某平均分配夫妻共同財產，惟反對蔡某提出分割蔡某甲、蔡某乙名下存款的請求。該筆存款是長輩對晚輩基於親屬關係贈與財產，雖然蔡某甲、蔡某乙二人在接受贈與時不具完全民事行為能力，但為保障未成年人財產權，就算接受贈與時是在未滿8周歲的無民事行為能力階段，該財產屬於未成年人本人，即蔡某甲、蔡某乙的結果也不會改變。

而蔡某、王某雖作為蔡某甲、蔡某乙的監護人，也無權隨意處理未成年被監護者的財產。離婚案件分割的應是夫妻共同財產，兒子們的壓歲錢不屬於夫妻共同財產的一部份。故此，法院認為蔡某在訴訟中要求分割未成年孩子名下存款的要求屬「沒有法律依據」，決定駁回該訴訟請求。

有陸媒報導指，父母保管處理未成年子女的壓歲錢是常見的社會現象，不過壓歲錢歸屬問題其實受到《民法典》規範。據《民法典》相關規定，孩子接收壓歲錢被視為「純獲利益」的民事法律行為，故壓歲錢一般屬於孩子所有。過往亦有監護人未經孩子同意動用其壓歲錢，而被孩子透過法律途徑追討的案例。

延伸閱讀：

我爸的利市呢？情侶打架片曝光　男子斥女友私吞利市錢口角變動武

9歲小妹妹已存到70萬人民幣利市錢　媽媽幫忙管理：長大後會還她

文章授權轉載自《香港01》

壓歲錢 離婚

相關新聞

真人王子現身！香港迪士尼樂園員工Santi帥氣爆紅 女遊客追拍照

迪士尼樂園一直吸引一家大小，當中「Duffy and Friends」（達菲熊家族）一直都是樂園活招牌，引來不少人慕名而來到香港迪士尼，當中除了港人也有來自世界各地的粉絲，但最近園中竟然有真人的人氣直逼「Duffy and Friends」角色！

夫妻鬧離婚…爸要求平分2未成年孩子壓歲錢 法院這樣判

未成年人收到紅包後交給父母保管是常見事，但財產權屬於誰呢？近日中國大陸重慶市人民法院審理了一宗離婚訴訟，一對夫婦結婚10多年，育有2名10歲及12歲的兒子，夫妻終因教育理念差異而離婚收場，惟其中一方竟提出分割夫妻財產及兒子們約26萬餘元（約114萬新台幣）的存款，該款項實由其他親戚贈與孩子們的壓歲錢（長輩給予的紅包錢）。最終法院裁定離婚後分配的應是夫妻共同財產，而兒子們的壓歲錢不屬於夫妻共同財產的一部份，故決定駁回分割兒子壓歲錢的訴訟請求，指2人無權隨意處理未成年被監護者的財產。

為老不尊！ 長者搭飛機脫鞋搓腳皮再貪小便宜 乘客爆公審

搭飛機一樣要注意自身言行，避免影響他人！有港男日前在網上大嘆，指日前乘搭某飛機航班時，目擊2名長者不只脫去鞋子，將雙腳放在旁邊座位，之後更「搓腳皮」；2人隨後更貪小便宜，居然偷走飛機廁所內的紙巾，批評

女子搭列車去錯月台...提行李越過路軌趕車片瘋傳 後續是…

趕時間最怕搭錯車，趕搭列車但走錯月台該怎辦？廣東省揭陽市有女乘客日前上演真人版「最錯誤示範」，獻出獨門「趕車大法」！她乘搭列車時因去錯月台，竟手持行李直接橫跨路軌走到對面月台，相關片段更在網上流傳。惠

1天割3次！大叔長痔瘡嫌就醫麻煩 「自割5年」尷尬下場曝光

痔瘡是現代社會常見的疾病之一，若有出現相關症狀，就要趕緊就醫。但中國大陸卻有名男子，患上痔瘡後因嫌就醫麻煩，竟在家用各種工具自行「割除」，時間長達5年，直到病情愈發嚴重才到醫院治療。

外甥初二理髮 觸「死舅」禁忌？ 舅媽提告殺人罪被駁

劉姓男子在大年初二與舅舅因髮型發生爭執，氣得當天就去理髮店理髮，沒想到當晚舅舅酒後騎車發生車禍過世。悲憤的舅媽認為丈夫是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。