女子搭列車去錯月台...提行李越過路軌趕車片瘋傳 後續是…

趕時間最怕搭錯車，趕搭列車但走錯月台該怎辦？廣東省揭陽市有女乘客日前上演真人版「最錯誤示範」，獻出獨門「趕車大法」！她乘搭列車時因去錯月台，竟手持行李直接橫跨路軌走到對面月台，相關片段更在網上流傳。惠州鐵路公安處人員回覆大陸媒體，稱已找到涉事女子，她因為臨近開車時間才發現走錯月台，情急下越過路軌，當局已找到涉事女子，並就事件作進一步調查。

微博於2月18日起瘋傳1段女子雙手提着行李橫過路軌的片段，上載短片的網友表示，事發地點為廣東省揭陽市葵潭高鐵站。片段成為熱搜後，網友紛紛表示「太誇張了吧」、「這太危險了」。

大陸媒體引述葵潭高鐵站職員指，穿越軌道屬違法行為，「肯定是不允許的」，其實該位置設有護欄，一般人不會過去，相信該女子是繞過護欄過去，而附近有很多高壓電線，其行為非常危險。

片段熱傳後，惠州鐵路公安處工作人員於2月19日表示，經初步了解，該女子於臨近發車時間才發現自己走錯了月台，在急趕車情況下直接翻越了路軌到對面月台；當局目前已找該女子，鐵路公安正作進一步調查。

該工作人員又指，路軌隨時有列車駛過，故乘客不得翻越軌道和月台，其行為影響鐵路運作及個人安全。如旅客遇到困難應向職員求助，再按指引乘搭列車。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》