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1天割3次！大叔長痔瘡嫌就醫麻煩 「自割5年」尷尬下場曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男子長痔瘡，因嫌就醫麻煩，竟在家用各種工具自行「割除」。示意圖/ingimage
大陸一名男子長痔瘡，因嫌就醫麻煩，竟在家用各種工具自行「割除」。示意圖/ingimage

痔瘡是現代社會常見的疾病之一，若有出現相關症狀，就要趕緊就醫。但中國大陸卻有名男子，患上痔瘡後因嫌就醫麻煩，竟在家用各種工具自行「割除」，時間長達5年，直到病情愈發嚴重才到醫院治療。

根據陸媒「東方日報」報導，大陸廣東省深圳市一名58歲男子，2018年時發現屁股長了2顆硬塊，不僅讓他如廁不順，有時就連坐著都會感覺疼痛，就像「坐在仙人掌上」般，但他因嫌就醫麻煩，於是決定自行持刀割除硬塊，起初症狀有所好轉，但之後他也增加切除的頻率，從剛開始3天1割，變成1天3割，男子透露到了2021年時，他則改用「錐子」去破壞硬塊。

事實上，該男的病情並未好轉，不僅會經常復發外，還使得痔瘡的生長速度愈來愈快，到了今年男子甚至改用「剪刀」剪除，且該男透露自己多年來，處理痔瘡時都沒有麻醉，但就算每天剪仍趕不上痔瘡的生長速度，最終痛到連電動車也騎不了，只好趕緊到醫院治療。

經醫師檢查後發現，男子過去多次自行切除痔瘡，但割的都是外痔，因此並未徹底根治，還留下許多疤痕，所幸男子在經過治療後，目前恢復良好無大礙。醫師表示，民眾自行割痔瘡恐會導致感染或破傷風，若未能妥善止血，嚴重可能會引發重度貧血，若民眾有出現相關症狀，務必趕緊就醫檢查治療。

痔瘡

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