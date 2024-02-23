17歲男激動吞下「20公分牙刷」！卡腸胃48小時才送醫 網傻眼：怎麼吞的？

許多人曾誤食魚刺、牙籤等危險物品，但中國大陸竟有名男子誤吞整支牙刷。南京一名17歲男子因情緒激動，將20公分長的牙刷吞下肚，並放任牙刷卡在腸道2天之久，最後因劇烈腹痛而就醫，經過醫師一番努力，才有驚無險地順利取出。

根據《荔枝新聞》報導，近日南京一家醫院接診一起特殊案例，一名17歲男子因情緒激動，竟將整支牙刷吞下肚。然而，男子吞下牙刷後並未告知家人，直到兩天後腹部出現劇烈疼痛，才被家人送到醫院。

醫師表示，由於牙刷很長又很硬，而且卡在腸道處已經48小時之久，腸壁很容易卡出穿孔或感染的情況，但多次以一般胃腸鏡手術工具試圖取出，卻都失敗。最後，醫師以自製工具協助內視鏡，歷經1小時左右，終於將牙刷成功取出來。

事實上，先前也曾發生過不少「誤吞牙刷」事件，徐州曾有一名女子邊刷牙邊聽笑話，不小心將牙刷吞入胃；江蘇也曾有一名男子，早晨睡意朦朧刷牙時，不慎誤吞長15公分的牙刷，透過胃鏡手術才成功取出。

消息一出，眾多網友紛紛感到不可置信，「怎麼吞進去的」、「只聽過吞牙膏的，就沒聽過因情緒激動吞牙刷」、「都已經到腸子裡了，真的是吞進去的嗎」、「是個狠人」、「這兩天他是怎麼吃飯的」、「都17了，也不是什麼都不懂的小孩了，如果不是有心理問題那挺嚇人的」。