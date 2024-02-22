遊港數落餐飲業3罪狀！陸男怒批香港「活該不景氣」 反被網嗆：怎麼好意思

不少大陸遊客愛到香港旅遊，有名大陸男子早前帶5歲兒子來港旅遊2天，他聲稱屢遭餐廳惡劣對待，憤而拍片狂呻這些「悲慘」經歷。他狂數香港餐飲服務業的罪狀，包括遭老闆罵他不可坐在店門外地上、不肯提供WiFi讓兒子打手機來安撫他、食物難吃等糟糕經歷，他更指相比4年前來港，服務水平不大如前，稱「大可不必再訪」。影片隨即在網上瘋傳，惹來網友罵爆「自以為是」、「自己無家教仲好意思講」。

網上有段大陸男狂數來港旅遊的糟糕體驗。樓主指4年前曾來香港旅遊，但因兒子現已5歲多，想帶他到香港2天遊。他首先讚現在來香港住酒店，性價比較以前高，他住在香港大學附近的酒店只須千多元，他之前在想是否香港旅遊業不景氣，後來玩了2天後，「我發現不景氣真的是活該」。

樓主指自己共光顧了5間餐廳，百分之60的服務態度都是惡劣，「他們臉上就寫著兩句話，可以來消費，但是我們不歡迎你」，他指5歲兒子走入了小型便利店的櫃台裡，中年店員便喝斥兒子「不可以進來，你給我滾出去」，還說了兩次。

接著樓主一家想光顧中環以牛腩馳名的麵店，可是太多人，他們便坐在對面另一家食店的門外，可是該店的老闆出來趕他，指他不可以坐在店面地上，因這樣會影響生意，可是樓主見店內空無一人。樓主於是走到附近一間茶餐廳，叫了茄汁豬扒飯來吃，可是他認為難吃到正常人也只可吃兩口。

吃完了豬扒飯後，樓主其後又去到西環吃煲仔飯，可是兒子在店內開始哭鬧，他想讓兒子打手遊來安撫他，便問老闆可否提供WiFi密碼，遭對方拒絕，還遭訓話「他不能夠以孩子心情不好來跟我要WiFi密碼」。樓主只想立即結帳離開，認為光顧這店是「犯賤」。

總括而言，樓主認為按照大陸的餐飲行業服務及環境衛生標準，都可以秒打敗這些小店。而樓主覺得最噁心的一點，就是有店鋪會不按匯率來收錢，100元碗麵，直接收100元人民幣卻不找回8元。他認為大陸的二線城市，已在各方面超越香港，「他有我我們有，他沒有，我們也有，甚至好5倍10倍」，他認為來港旅遊「大多是來懷舊，來打卡」，相比以前相當好的服務態度，他稱這次糟糕經驗令他不會再來訪。

影片隨即在網上瘋傳，引來不少網友激烈議論，有網友認為樓主也是一名「巨嬰」，勸喻「沒有做父母的覺悟就不要生小孩」，亦有人拆解了樓主的問題，「一：小朋友5歲還到處亂跑，家教問題。第二：坐人家店門口在香港不流行，你資料搜索不足問題。第三：豬扒飯沒落化學元素表，的確是香港人問題。第四：你的小朋友哭鬧你就情緒勒索人，你家的智商問題。第五：8元都付不起，你窮的問題」。

有人鬧爆樓主「自以為是」、「自己沒家教怎麼好意思講」、「去外地旅行居然沒網路，整件事好瞎」、「請不要來。連香港人也要北上深圳消費。可以想是多麼的差。請留給香港人去承受吧！」。不過，也有網友認為並非大陸人才有此遭遇，「說得香港商家針對大陸旅客一樣，我告訴你，他們對本地人也是一樣態度惡劣」。

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文章授權轉載自《香港01》