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美女生痔瘡！女愛愛時被男友發現痔瘡　尷尬嬌喊：好羞恥！

香港01／ 撰文：朱利安
圖為示意圖。圖片來源/ingimage
圖為示意圖。圖片來源/ingimage

情侶之間親熱時坦誠相見乃屬正常，但最近有自稱「作為1名美女」的女生在小紅書發文，稱早前與男朋友「愛愛」期間，被對方發現了她的痔瘡，讓她當下非常尷尬，直言「只想給我男朋友嘎（殺死的意思）了」。女子的慘痛遭遇隨即引來大批網友討論，更開玩笑指「沒有吃痔瘡說明他不是真心愛妳」。

該名女子在小紅書發文分享「羞恥」經歷，稱她早前與男友親熱時，竟被男方發現了她私密處長了痔瘡，「作為1名美女本人，沒想到有一天跟男朋友親熱的時候發現了我的痔瘡」。她形容事發當下「尷尬的摳腳指頭，只想給我男朋友嘎了」，並向廣大的網友求問，該如何治療痔瘡。

貼文一出，大批網友紛紛熱議，不少人安慰原po並建議相關產品以治療痔瘡，「姐妹！！妳要是有小肉球就塗藥膏！沒幾天就消失」、「補充一下，痔瘡盡量不要去做手術，最好去看中醫。外痔可刺血拔罐，塗抹馬應龍。內痔或者混合痔可以針灸治療」。有網友則笑道「親熱為什麽會發現痔瘡」、「沒有吃痔瘡說明他不是真心愛妳」。

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 痔瘡

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