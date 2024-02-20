快訊

台股大漲逾百點...新台幣匯率卻爆量重貶近1角 匯銀主管這樣解析

中了明天不用上班 1億大樂透、春節百萬大紅包獎號出爐了

吵架一言不合就脫了！半裸女狂奔脫衣片瘋傳 網嘆：男生真的很喜歡她

香港01／ 撰文：布萊恩
衝過馬路後，女方開始脫下鞋子及長褲丟在地上。圖／取自臉書粉絲專頁「HongKong CarCam」
衝過馬路後，女方開始脫下鞋子及長褲丟在地上。圖／取自臉書粉絲專頁「HongKong CarCam」

情侶吵架也要注意地方吧！本港網路瘋傳多段情侶吵架亂衝馬路影片，指屯門菁田邨有1對情侶深夜在街上吵架喊「分手」，其間女方激動亂跑橫過馬路多條行車線，之後更當場脫下長褲及白衣短袖上衣至半裸。男方急忙追上撿回衣物，強行披在女方身上遮蔽，咆哮「穿回這些衣服啊！」。至影片最後，女方似乎稍稍冷靜，未有再亂走，與男方抱緊。

影片引來網友熱議，有人批評「玩還玩，不要在馬路玩，累到人！」；也有網友認為女方行為過火，「動不動就玩脫衣服脫褲子…正正經經跟她分手算了」，感嘆「那個男的真的很喜歡她」。

Facebook專頁「HongKong CarCam」周一（2月19日）夜晚上傳1段約1分鐘影片，留言「請不要在馬路耍花槍」。

影片見到，屯門菁田邨附近路口有1對情侶正在吵架，其中女方怒氣沖沖過馬路，男方則拿著東西尾隨。女方走到路中間安全島後回頭，男方追上表示：「拿回點東西啊！」女方一輪動作後，男方即衝上前抱緊女方，咆哮：「夠啦！」見女方無甚反應，男方發難把東西丟在地上離去，明言：「分手啊！」

不過女方未有撿起物品，反指：「分手啊…這些東西全無啦…我連家裡都不回來啊！你最喜歡這樣啦！」男則轉身咆哮：「妳要我這麼做的！」說罷女方突然加速跑過馬路越過多條行車線，到巴士站才停下，幸好當時未有車輛駛過，而鏡頭疑似拍片者方向傳出「神經病」聲音。

衝過馬路後，女方開始脫下鞋子及長褲丟在地上，然後再次走出馬路，邊走邊脫下白衣短袖上衣至半裸，只餘下內褲

專頁之後上傳另1段逾2分鐘影片更新事件後續，見到男方慌忙追上撿起女方衣物，再把女方拉到路邊欄杆並強行把衣物披在女方身上遮蔽，咆哮「妳老X臭X，穿回點衣服啊！X喜歡就走了去……幾X多歲啊！」。雙方一輪掙扎後，女方情緒似乎稍稍冷靜，與男方有對話並抱緊，直至影片結束。

影片引來網友熱議，有人批評「玩還玩，不要在馬路玩，累到人！」；也有網友認為女方行為過火，「動不動就玩脫衣服脫褲子…正正經經跟她分手算了」、「年輕就是任性」、「放生吧」、「吵得這麼激烈，傷感情，遲早散了」，感嘆「那個男的真的很喜歡她」、「局外人男人看這些很sad」。

延伸閱讀：

裸女大鬧機場影片瘋傳！脫衣怒吼、連環抓警察下體　驚揭心酸原因

北角裸女大暴走片瘋傳　馬路裸奔與男子爭執　路過男1舉動極暖心

文章授權轉載自《香港01》

內褲 情侶

相關新聞

吵架一言不合就脫了！半裸女狂奔脫衣片瘋傳 網嘆：男生真的很喜歡她

情侶吵架也要注意地方吧！本港網路瘋傳多段情侶吵架亂衝馬路影片，指屯門菁田邨有1對情侶深夜在街上吵架喊「分手」，其間女方激動亂跑橫過馬路多條...

遊客在深圳地鐵「睡覺」遭罰65元 官方回應：是超時服務費

據陸媒《上游新聞》18日報導，有網友在小紅書發文稱，在中國大陸深圳市遊玩期間，「玩累了，在地鐵裡休息，待了3個多小時，結果發現出不去了，繳了人民幣15元（約新台幣65元）罰款才出去」引發關注。不過，大陸深圳地鐵人員回應表示，這並非罰款，而是超時服務費。

上海女教師遭爆「出軌16歲男學生」 夫實名舉報怒PO對話截圖

陸媒報導，近日，中國大陸上海市徐匯區某國中女教師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」的相關截圖流傳網路，並登上微博熱搜，引發公眾關注。據陸媒《澎湃新聞》報導指，2月19日中午，從涉事學校獲悉，涉事女老師張某已被停職，目前事件正在調查中。

漢服馬面裙賣爆 星巴克「紅燒肉拿鐵」引熱議

今年春節，漢服中的馬面裙成了「新春戰袍」爆款，帶動了一輪傳統文化消費熱潮。無獨有偶，星巴克中國也推出龍年限定新品、紅燒肉...

癌症會傳染？ 7旬夫婦1年內先後驗出患大腸癌 醫生揭原因在餐桌上

一對以賣菜維生的夫婦，早前連環確診患上大腸癌，妻子先被驗出患病，丈夫在翌年因胃出血，檢驗之下竟發現大腸有3公分腫瘤，確診…

五口家過年跟雲南團 沒買5萬元手鐲竟遭趕下車

田女士在網上發視頻稱，她一家五口春節跟團前往雲南昆明、大理、麗江等地旅遊，人均3500元的旅行團，竟只因她們在麗江一家玉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。