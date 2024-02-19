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遊客在深圳地鐵「睡覺」遭罰65元 官方回應：是超時服務費

香港01／ 鄭寧
網友稱，自己在大陸深圳市遊玩期間，因為在地鐵裡休息3個多小時，繳了人民幣15元（約新台幣65元）罰款才出去。示意圖／ingimage
網友稱，自己在大陸深圳市遊玩期間，因為在地鐵裡休息3個多小時，繳了人民幣15元（約新台幣65元）罰款才出去。示意圖／ingimage

據陸媒《上游新聞》18日報導，有網友在小紅書發文稱，在中國大陸深圳市遊玩期間，「玩累了，在地鐵裡休息，待了3個多小時，結果發現出不去了，繳了人民幣15元（約新台幣65元）罰款才出去」引發關注。不過，大陸深圳地鐵人員回應表示，這並非罰款，而是超時服務費。

據該網友發出的「乘客事務處理單」顯示，其於2023年12月24日14時07分進入深圳地鐵1號線高新園站，於當日17時49分在9號線梅村辦理超時手續，罰款費用為人民幣15元（約新台幣65元）。

網友分享的「乘客事務處理單」。圖／擷自《上游新聞》
網友分享的「乘客事務處理單」。圖／擷自《上游新聞》

在小紅書平台搜尋「深圳地鐵超時罰款」發現，因待在地鐵站內未出站超時被罰款，並非個案，有不少網友因在深圳地鐵內待超過3、4個小時被罰。有人感到震驚稱，「居然還有這種事？看來我孤陋寡聞了」，也有網友分析認為，「怕有人在地鐵裡搭來搭去做跑腿，跑路費才人民幣2塊錢（約新台幣8元）」、「坐地鐵都有時限的，不是想待多久就待多久」。

對此，大陸深圳地鐵熱線客服人員解釋，15元並非罰款。在地鐵內超過210分鐘即3.5個小時，會被徵收15元的超時服務費。除此之外，乘客還要繳交當次車程費用。客服人員提醒乘客：「如果過驗票閘門時，遇到沒掃到碼就出站情況，乘客應該第一時間聯繫地鐵站工作人員進行行程補登，事後地鐵只會收乘客本次乘車費用，不會加收15元的超時服務費」。

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文章授權轉載自《香港01》

深圳 罰款

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