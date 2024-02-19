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癌症會傳染？ 7旬夫婦1年內先後驗出患大腸癌 醫生揭原因在餐桌上

香港01／ 撰文：喬納森
中國大陸有夫婦先後驗出患有腸癌，醫生指可能因生活習慣太相近所致。 示意圖／ingimage
中國大陸有夫婦先後驗出患有腸癌，醫生指可能因生活習慣太相近所致。 示意圖／ingimage

中國大陸一對以賣菜維生的夫婦，早前連環確診患上大腸癌，妻子先被驗出患病，丈夫在翌年因胃出血，檢驗之下竟發現大腸有3公分腫瘤，確診大腸癌，醫生事後詢問夫婦的生活及飲食習慣，才知兩人平時出於節儉，經常吃隔夜飯、醃菜及鹹魚等，又偏好重口味調味，導致罹患大腸癌風險大增。

綜合中國大陸媒體報導，居於杭州的73歲老婦阿桂（化名）與78歲丈夫阿平（化名）一直以賣蔬果維生。前幾年阿桂痔瘡惡化，便中有血且常有便秘，初時以為賣菜久坐所致，可是到了2022年6月，阿桂的症狀更加嚴重，腹痛腹脹好幾個月，甚至幾乎無法排便。她後來到醫院檢查發現罹患直腸癌，之後做手術在直腸下段切除直徑超過5公分大的腫瘤。

醫生當時建議阿桂的丈夫做大腸癌篩檢，但他未有放在心上。直到去年11月，阿平飲酒後突然胃出血，做胃腸鏡檢查，發現大腸內有直徑約3公分的腫瘤，確診大腸癌，現已順利完成手術。

對於夫妻差不多時間驗出患腸癌，讓阿平感到疑惑，問醫生：「難道癌症也會傳染嗎？」浙江大學醫學院附屬第一醫院結直腸外科副主任劉凡隆強調「腸癌不會傳染」，最大的原因可能是與生活習慣有關，夫妻長期在一起，生活習慣極為相近，劉醫生於詢問夫婦的飲食及生活習慣。

劉凡隆醫生發現阿桂與阿平非常節儉，每天只煮1餐飯，晚餐則是將中午吃剩的飯菜加熱再吃，還會吃隔夜菜，加上他們喜歡醃肉、鹹魚、醬鴨等重口味食物，都是誘發腸癌的高危因素。

劉醫生指雖然大腸癌屬基因病遺傳性強，但不良生活習慣也會有影響，包括久坐欠缺運動、長期吸煙、便秘、肉食主義等，一旦發現身體出現糞便形狀改變、腹痛、排便習慣改變應立即求診，及早治療。

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文章授權轉載自《香港01》

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