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女泡電影院10小時！爽看一輪賀歲片 隔天竟患「急性青光眼」

香港01／ 許祺安
大陸有女子貪圖在一天內把春節檔電影全部看完，連續待在電影院十多個小時，次日出現眼睛紅腫，就醫後研判是急性青光眼。示意圖／ingimage
大陸有女子貪圖在一天內把春節檔電影全部看完，連續待在電影院十多個小時，次日出現眼睛紅腫，就醫後研判是急性青光眼。示意圖／ingimage

當人們想要好好的感受視聽饗宴時，電影院絕對是一個絕佳的選擇，昏暗的燈光搭配震撼的音效，是電影愛好者最過癮的享受之一。但新年春節期間，中國大陸浙江省寧波市一名市民就沒這麼幸運，由於貪圖在一天內把春節檔電影全部看完，連續待在電影院十多個小時的結果，次日出現眼睛紅腫，就醫後研判是急性青光眼，直接進了手術室。

據陸媒《極目新聞》報導，大陸寧波市民劉女士平時喜歡追劇和看電影，多部春節檔電影同時在院線展開票房爭奪戰時，一般的觀眾都是選擇其中的一兩部看，但劉女士是每部都看，連續泡在電影院十多個小時，一天內就把春節檔電影全給看完了。

然而，第二天起床時，劉女士明顯感覺到眼睛酸痛，後來實在難受得不行，她前往醫院就診。經檢查，眼科醫生發現劉女士的左眼視力受到嚴重影響，連視力表上最大的「E」字都看不清，手指舉到面前也只能模糊看到。

「這位患者剛來醫院時，眼睛紅腫得很厲害，眼壓也很高，結合她的症狀以及相關檢查結果，我們推測她是急性青光眼。」參與劉女士治療過程的醫生指出，檢查中他們還發現劉女士有老花眼，如果長時間待在暗室中用眼，很容易誘發青光眼。

事實上，許多人對於在電影院看電影是否會傷眼這件事感到疑問，台北醫學大學附設醫院眼科林宜鴻主治醫師過去曾在臉書發文做出相關解說。

林宜鴻醫師表示，因為電影是將光投影到投影幕上，再反射進到眼睛，所以光相對來說是比較柔和的，對眼睛的傷害也就比較小。但如果是在黑暗中看手機的話，就會非常傷眼，因為黑暗的環境會讓瞳孔會放大，進而導致3C用品發出的光大量射進眼睛裡，這種過強的光線不僅很容易引起眼睛疲勞，還會傷害視網膜的感光細胞與神經節細胞，嚴重時甚至會造成黃斑部病變或青光眼等眼部疾病。因此，在電影院觀影相較於使用手機來說，是比較沒有傷害的。

林宜鴻醫師提及，現在很多人習慣用電視、電腦或手機來追劇和看電影，但不論是使用哪一種3C產品，只要是近距離且長時間在黑暗中觀看的話，都是非常傷眼的。

大陸寧波大學附屬第一醫院眼科施彥副主任醫師則呼籲，請民眾不要在黑暗環境中長時間用眼，因為這樣做容易誘發青光眼，特別是有老花眼的中老年人，患青光眼的風險更大，更要避免在黑暗環境中長時間用眼。如果出現難以緩解的視力模糊、眼脹、眼睛異物感等症狀時，最好早點就醫，及時發現問題，再對症治療。

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文章授權轉載自《香港01》

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