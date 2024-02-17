歲月是把殺豬刀！爸爸29年前激似「林志穎」女兒曝對比照：變化太大

時間流逝，世界變化很快，除了心態外，外表也是會隨著年紀留下痕跡。最近大陸有一名女網友曬出一組爸爸29年前的對比照，感概說「歲月真的是把殺豬刀」，網友看完也直呼「頭髮很重要」。

綜合陸媒報導，大陸上海有一位劉小姐曬出了爸媽29年前的結婚照，其中爸爸年輕時帥的跟明星林志穎一樣，對比現在的模樣，讓她直呼「歲月是把殺豬刀，變化真大」。

爸爸現在的模樣則是頭髮稀疏，臉蛋明顯發福，但劉小姐表示媽媽仍認為爸爸很帥。圖片來源／中華網

照片中可見，爸爸年輕時西裝鼻挺、濃眉大眼，現在的模樣則是頭髮稀疏，臉蛋明顯發福，不過劉小姐也坦言，她表示媽媽依然覺得爸爸現在很帥。

網友也表示，「五官還是很帥的，就是頭髮少了」、「爸爸就是頭髮少了，戴上假髮絕對驚豔」，也有人認為「只要妳媽媽覺得帥，那妳爸就是最帥的」。