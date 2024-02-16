春節不休息！火鍋店160萬盈餘全給員工 老闆霸氣：帶大家富起來

農曆春節進入尾聲，多數行業都已開工，服務業連過年期間也無法休息，中國大陸四川省遂寧市的七里川火鍋店春節不打烊，為體恤員工辛勞，公司決定將除夕、初一的所有盈餘，約36萬5992人民幣（約新台幣160萬元），全數發放給200多名員工，等於每人可以額外得到約8000元的獎金。

根據封面新聞報導，四川省遂寧市的七里川火鍋店春節期間不打烊，黃姓創辦人為了體恤員工辛勞，決定將除夕、初一的盈餘分送給所有員工，該店共有七間門市，扣除基本費用後，盈餘約36萬5992人民幣（約新台幣160萬元），全數發放給約200餘名員工。

該店指出，這是今年第三次分紅，創始人指出，有的店長能拿到7000元（約新台幣3萬元），普通員工最低也有600、700元（約新台幣3千元），他希望藉此舉動告訴員工，要帶領大家一起富起來。

網友紛紛留言「有這樣愛心的老闆，這樣的企業必會做強做大，也會更長久」、「這利潤可以啊，7家店2天就36萬，看來很好吃」、「聰明的老闆，既讓員工有了乾勁，又在各大媒體上做了一個廣告，一舉兩得，佔大便宜了」。

還有人大讚「老闆有想法，有魄力，又一個海底撈」、「接這樣的老闆」、「說句實話，川渝地區服務業（餐飲店）的老闆對員工挺不錯的」、「這樣的老闆誰不願意跟啊」、「這才是真的，洋溢著幸福」。