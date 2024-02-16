9歲童拒拿外公千元紅包 僅拿20元被父親嘲笑傻子 1句道出原因極懂事

每逢新年都是小孩子趁機逗利市的時刻，不過大陸1名9歲男童於農曆新年期間去外公家拜年，當時外公給他選擇1張20元（人民幣，下同，約88台幣），以及10張100元（合共約4400台幣），他卻只選擇20元。父親事後嘲笑男童是「傻子」，但男童卻解釋「我是來看姥爺的，我也不是來拿錢的」，令父親當頭棒喝，笑稱反被兒子教育了。網民亦大讚男孩懂事，「從小就知道尊重長輩」、「人不能只為錢活着，不然置於親情何在？」。

大陸媒體報道，山東省有1名9歲男童事於大年初二（11日）與家人一起回到外公家拜年。當天他在看電視時，外公拿出1張20元幣，以及10張100元，合共1,000元作為壓歲錢，並詢問男童選擇哪個。不料男童只取了1張20元紙幣，讓在旁父親看着很是傻眼。

男童父親高先生表示，當時心想「真是個小傻子」。但事後詢問小子原因時，卻被狠狠打臉，因為男童生氣回覆：「我是來看姥爺的，我也不是來拿錢的。」不過最後疼愛孫兒的外公還是堅持給他1,000元壓歲錢，高先生亦笑稱「兒子給我上了一課」。

不少網民大讚男童乖巧懂事，「從小就知道尊重長輩」、「這是好事，人不能只為錢活着，不然置於親情何在？」、「我一直相信有的孩子就是天生正直善良，跟父母教育無關」、「壓歲錢不管多少，不管給長輩還是晚輩，都是個祝福好的寓意」。不過亦有人猜測男童其實有私心，「會說這話的孩子心機有點可怕，格局有點大」、「小時候最不喜歡的就是一百，因為一百要上交『寄存』」、「20才是他自己」。

有人亦質疑片段真偽，認為只是為博眼球而拍，「真心要給的話，為啥要分兩份給呢」、「有鏡頭，所以都是演的」、「他肯定預測到了他姥爺會這麼做」。

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文章授權轉載自《香港01》