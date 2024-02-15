藉輔導名義伸狼爪！中學師上下其手非禮女學生影片瘋傳 學校竟這樣回應

河北發生懷疑教師非禮女學生事件。當地有中學教師被指叫女學生進辦公室「補課」，其間對女生上下其手兼強吻非禮，被人暗中拍下影片告發。網上瘋傳疑似事發影片截圖，以及懷疑與事件有關對話截圖。事件引起社會關注，涉事教師更登上熱搜。面對如此激烈反應，校方只回應「不清楚此事」，而公安部門已介入調查。

綜合內地媒體報道，事發的河北衡水某實驗中學，田姓教務主任被指叫女學生走進他的辦公室，名義上「輔導」女生，實則是對女生拖狼爪及強吻非禮。網上流傳影片見到，女生站在田男身旁，看似是聽取對方教訓，但田男卻對女生上下其手大肆非禮，甚至強吻對方。

網上亦流傳相關對話截圖，未確定雙方身份，但對方發出關於猥褻法律定義和罰則後，有人接話「明白，我確實該反思」。對方回道：「您作為教務處的一名幹事，有很多女生認為受到了性騷擾，有很多女生在和你的溝通中極度缺乏安全感，感到生理不適，我不認為這和你沒有關係」。

影片曝光後隨即引起網民及社會關注，田男更一度登上熱搜。對於今次事件，校方回應傳媒查詢時，只說「不清楚此事」，未有回答相關問題。

而該學校所屬的衡水高新區教育局負責人表示，學校已經放假，該實驗中學為民辦學校，關於此事教育局正在了解事件。負責人又指，公安部門已經介入調查，涉事老師也已經前來接受訊問，結果會再向外界公布。

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文章授權轉載自《香港01》