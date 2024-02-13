嘔心！食客罵茶記買外賣中伏 「咖喱膠飯」嚇呆網友：看起來像是保險套

膠從口入？近日有網友在尖沙嘴某茶餐廳買咖哩飯外賣，結果進食時竟從咖哩汁中發現大大塊看似保鮮紙或膠袋類軟膠，於是用筷子夾起來拍下照片，並發貼文大罵「中伏」經歷。不少網友看完照片都表示「核突（噁心）」、「看見作嘔」，有網友就打趣叫原PO當「花膠」食，亦有人笑指異物看似保險套，「咖哩condom？」，實在令人尷尬！

該名網友在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發貼文抱怨，稱日前在尖東某茶餐廳買了外賣咖哩飯，結果卻在飯茶中發現異物，夾起一看才知道是膠，於是不滿嘲諷指「咖喱膠飯，冠軍配方」。

從圖片可見，該外賣餐盒為2格形式，分隔開白飯及咖哩汁，咖哩汁中還有數塊牛腩，而原PO已進食約一半。他以木筷子從咖哩汁中夾起1塊軟膠，膠塊質感看上去似保鮮紙或膠袋類的軟膠，呈半透明狀，表面沾滿咖哩汁。

照片引起網民熱議，不少人看完照片都表示惡心不適，「嘩！看見作嘔」、「好核突（噁心）啊」。亦有網友猜測該異物真身，很多人認為是膠袋或保鮮紙，有人則笑指似保險套，「今次好險是塑膠袋，好過是小強、老鼠」、「保鮮紙嚟」、「成個condom咁」、「咖哩condom？」、「再喺度嘈，整條大姨媽巾畀你」。有網友就打趣叫原PO當「花膠」食，「大家都是『膠』」、「幾好喎，加多塊花膠畀你」、「咖喱花膠補身」。

（Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》