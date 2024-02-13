長髮正妹到男友家過夜被嚇醒！驚見男家親戚坐上床 原因笑爆全網
半夜睡夢中床上突然坐滿人，一定飽受驚嚇吧？大陸1名長髮美女日前到男友住處過夜，卻突然驚醒過來，驚見男友一大班女長輩親友圍坐床上，相信是為了盡快見她一面而來打擾，令她當場暗呼尷尬，男友則在一旁偷笑。網友笑言「哈哈哈！尷尬到極點」、「幸福感爆棚」、「哈哈哈哈哈哈，好多人」。
涉事影片被上載至抖音，長約14秒，可見1名長髮貌美的女子在床上睡眼惺忪，而且打呵欠，不時伸手摸頭，好像不知發生何事，多名女長輩包圍住她，坐在床上，然後有1名身穿紫褸的老婦派糖。女子不斷向女長輩點頭微笑，此時，有1名男子偷笑走近遞上食物，女子極度憂怨望向男子。
片中男女是抖音直播主，有網友傳出他們已經訂婚，所以她日前到男友家中過夜，準備和男方親戚見面，但想不到男家親友為了盡快見她一面，全部人圍坐床邊，令她驚呼「一大早就被吵醒」、「知道她們會來看我，不知道她們會這麼早來…也不會睡到現在」。眾人開心地派發類似喜糖，場面一度混亂，讓她大感尷尬，一臉不知所措。
多名網友笑言「哈哈哈！尷尬到極點」、「幸福感爆棚」、「哈哈哈哈哈哈，好多人」、「這麼早」、「哈哈，喜糖都派起来了，恭喜恭喜」。
（抖音）
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文章授權轉載自《香港01》
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