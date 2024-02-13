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來港買28萬元鑽戒...小紅書女遭海關徵逾萬元稅 慘叫：不如在大陸買

香港01／ 撰文：夏洛特
有大陸女子遊港時購買了1隻鑽戒，惟經西九龍站過關回大陸時，遭大陸海關人員要求補交萬元進口稅。（小紅書圖片）
有大陸女子遊港時購買了1隻鑽戒，惟經西九龍站過關回大陸時，遭大陸海關人員要求補交萬元進口稅。（小紅書圖片）

旅遊購物應注意海關稅收！近日有大陸女子遊港時購買了1隻逾7萬元（約28萬元新台幣）的鑽戒，惟經西九龍站過大陸海關時未有依例進行申報，於抽樣檢查時被發現，遭大陸海關人員要求補交萬元進口稅，她即時崩潰表示「還不如在大陸專櫃買」。

該名女子在小紅書以「被稅了HK西九龍站」為題發帖，稱日前到港旅遊購買了1隻逾7萬元（約28萬元新台幣）的鑽石戒指後，就戴在手上，惟經西九龍站過關回大陸時，被海關人員檢查行李，「出關時被開箱，箱子和包全被翻了一遍」。之後，關員在她朋友的行李篋內找到了放鑽戒的盒子，揭發她們未有申報繳稅。根據規定，關員將鑽戒價值轉成人民幣後收其20%稅金，總計萬餘元。

從照片可見，該張「中華人民共和國西九龍站海關『旅客行李、個人郵遞物品進口稅繳納證』」上列明，事主須繳鑽戒20%稅率，進口稅金額為人民幣12,380元（約13,629港元）。而事主亦表示，「補稅20%，結果還不如在大陸專櫃買」。

貼文引起網友熱議，有人指出原PO在香港購物鑽戒的價格連同過關回大陸的稅金，可能比在大陸買更貴，「不是更貴嗎？」。亦有大陸網友表示大陸海關對於過關物品抽查非常嚴謹，「整個深圳海關都非常嚴，盒子一律當新的」、「西九龍大包小包都要過檢」，建議還是跟著當局指引進行申報。

據《中華人民共和國海關法》所規定，進出境物品的所有人應當向海關如實申報，並接受海關查驗。如進境居民旅客攜帶在境外獲取的個人自用物品總值在人民幣5,000元或以內（約5,500港元、約20,000元新台幣）；或非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用物品總值在人民幣2,000元或以內（約2,200港元），海關將予以免稅放行。

（小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》

人民幣 海關 香港

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