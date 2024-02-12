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小紅書女買外賣狗仔粉...帶入餐廳食即捱罵 網友一聽店名︰難怪了

香港01／ 撰文：田中貴
樓主進入澳牛想吃外賣狗仔粉，結果「就被兇了」。（小紅書圖片）
樓主進入澳牛想吃外賣狗仔粉，結果「就被兇了」。（小紅書圖片）

澳洲牛奶公司（簡稱「澳牛」）以「光速餐」和侍應的服務態度最為出名，不少食客更是慕名而來希望捱罵，但並非所有食客都抱持相同心態。有女子在小紅書大呻，來港旅遊期間在佐敦購買了狗仔粉外賣，打算帶入另1間餐廳進食，「在另一家店剛打開打包的狗仔粉就被兇了」，嚇得她立即道歉，最終返回酒店吃狗仔粉。網友留意到原po前往澳牛想吃外賣狗仔粉，笑言「帶外食本來就容易被說，你居然還去了一家最喜歡叼客的餐廳」、「澳牛是這樣的，天天叼客」、「這家『服務』太有名了。 遲疑5秒就會被說，食客都是來體驗服務的」。

原po在小紅書表示，訪港前見到有人推薦狗仔粉和澳牛，自己和胞弟日前來港旅遊，然後在佐敦購買狗仔粉外賣，路過見到很多人排隊等候進入澳牛，他們於是一起等候，但原po「從進門沒排對地方開始就被兇」，遭胞弟揶揄太卑微。

入去澳牛後，原po打開狗仔粉，立即再「就被兇了」，當刻大感尷尬，當時「才知道香港餐廳竟然不能吃外帶食品」，和大陸情況極不相同，嚇到她立即道歉，唯有改為繼續食澳牛的炒蛋多士（烤吐司）和蛋白燉鮮奶，最後返回酒店食狗仔粉。

多名網友紛紛笑言「帶外食本來就容易被說，你居然還去了一家最喜歡叼客的餐廳」、「澳牛是這樣的，天天叼客」、「這家『服務』太有名了。 遲疑5秒就會被說，食客都是來體驗服務的」、「不單是香港啊，在人家餐廳不吃別家食物是基本常識吧」。

（小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》

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