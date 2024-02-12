小紅書爆紅！大陸女中環咖啡店外階梯放食物打卡 港網友：似祭品

到咖啡店打卡是十分常見的事，可是近日有網友發現一些旅客，來港旅遊時興起另類打卡，經常有女子在中環卑利街的咖啡店外，購買食物後坐樓梯階，將食物和飲品放在地上打卡。其實同類卡打照近日在小紅書爆紅，不少內地女子拍照流傳，繼而吸引更多遊客有樣學樣，紛紛在馬路邊和地上拍照。貼文引來不少香港網友議論，有人嘲「不知以為她在路祭，擺食物留影打卡」、也有人認為原PO大驚小怪「其實好多外國人都是這樣，特別在星期五、六夜晚，拿著酒杯坐在樓梯飲酒傾偈」

有網友在Facebook群組「大埔」上發文，題為「她是檯對著食物打卡？打卡是要怎打」，原PO附上多張轉載遊客在香港打卡的相片，從照片可見相中人都是年輕女遊客，她們坐在中環卑利街１間咖啡店外的行人路，由於該段路的行人路是斜斜的樓梯級組成，她們坐在樓梯級上，將從咖啡店點的食物及飲品放在地上，擺出不同姿態來打卡。

貼文引來不少網友議論紛紛，不少人指近日有關風潮在小紅書盛行，不少人在相同位置打卡，又讚食物品質不俗，平均每人消費約百多元。

有大陸遊客來港便有樣學樣，有人則擔心衛生及行人安全問題，鬧爆這種打卡方式，「香港的街道真的很髒」、「有冇人尋晚響嗰個位劏完？」、「你的餐具放在地下，真不衛生，點解店主要阻止」、「食物都要放地下，好味的？？」、「之前都有人投訴過，搞到行人要走馬路」。亦有網友嘲笑：「不知以為佢哋攞路祭嗰啲食物嚟影相打卡」。

不過亦有人認為無傷大雅，覺得見怪不怪，「你估佢真係坐喺度食咩？影完相執嘢走啦！」、「你看到最後一張相，其實好多外國人都是這樣，特別係星期五六夜晚，攞住支酒坐喺樓梯飲酒傾偈，但係就冇話食到早午餐咁誇張。」、「呢間餐廳無論中外都係坐係呢條樓梯級度食嘅…」。

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文章授權轉載自《香港01》