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北角現借錢黨？中年阿叔隨街索8元學生中招 街坊秒認得︰常客！
1元、2元（約新台幣4元、8元）雖是小數目，但愈多人不在意，騙款就愈多。有北角街坊在網上發文表示，日前見到1名中年阿叔在街上不停問人索取8元（新台幣），其中1名男學生好心地遞上硬幣，街坊擔心有人是「借錢黨」出沒，於是舉機拍攝，該名阿叔「嬲爆爆(氣衝衝)望住我（該名街坊）」。其他網友看照片後紛紛表示「上次看這人在渣華道周圍問人要5元」、「這街友這樣問好多年，好多年前已經在中環金鐘地鐵站閘內範圍問人要2元」。
原po在facebook群組「北角有樂」表示，本月2日下午5時許，行經北角渣華道近書局街對開，見到1名中年漢孭着背包，手持綠色環保袋「不停問人要2元」，其中1名男學生依言給予2元。原po察覺情況有異，於是拍攝相關過程，豈料該名男子目擊被人拍攝「就氣衝衝望住我（原po）」。
原po表示「我不知他是真困難還是假裝的」，其他網友紛紛表示「上次他在渣華道周圍問人要5元」、「那位街友問我好多年，好多年前已經在中環金鐘地鐵站閘內範圍問人要2元」、「1毛都不會給」、「問他收不收八達通？」、「報警」。看到街坊留言，原po認為對方有詐，表示「求個心安樂，覺得怪怪我敢給，可能見5元有人給，就減至2元，大家都係要小心呀！」。
（facebook群組「北角有樂」）
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文章授權轉載自《香港01》
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