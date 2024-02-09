恐怖「冰柱」如雨下！武漢多座大橋行車遭狠砸 駕駛爆血求救

湖北日前遭逢低溫暴雪侵襲，近日隨著氣溫回升，卻傳出多起融冰造成的事故意外。武漢多座大橋7日驚傳有多輛車遇上大橋冰柱墜落意外，多輛車擋風玻璃都被砸破，甚至有駕駛被砸得滿手是血。

綜合《澎湃新聞》、《觀察者網》等內媒報道，武漢網民近日在網上發布多段影片，顯示在當地的多座大橋都發生了冰柱融化脫落現象，由於日前低溫暴雪，近日回溫導致大橋上的殘留冰雪融化墜落，導致當場下起了恐怖的「冰柱雨」。

據目擊者形容，有車輛的天窗和擋風玻璃宛如被炸過一樣，被整片砸碎，甚至連車頂的高強度鋼橫樑都被砸彎，駕駛驚恐形容「那些冰塊簡直比磚塊還大」。

《湖北經視》報道指出，包括武漢長江二橋、楊泗港長江大橋、鸚鵡洲長江大橋、白沙洲長江大橋、二七長江大橋等橋梁都出現主纜、主拱、拉索結冰凌現象。

武漢市民桂先生反映，他在武漢二七長江大橋直擊，大量冰柱融化脫落，砸了20多輛車，受損車輛都停在橋上，導致通行非常緩慢。

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文章授權轉載自《香港01》