恐怖「冰柱」如雨下！武漢多座大橋行車遭狠砸 駕駛爆血求救
湖北日前遭逢低溫暴雪侵襲，近日隨著氣溫回升，卻傳出多起融冰造成的事故意外。武漢多座大橋7日驚傳有多輛車遇上大橋冰柱墜落意外，多輛車擋風玻璃都被砸破，甚至有駕駛被砸得滿手是血。
綜合《澎湃新聞》、《觀察者網》等內媒報道，武漢網民近日在網上發布多段影片，顯示在當地的多座大橋都發生了冰柱融化脫落現象，由於日前低溫暴雪，近日回溫導致大橋上的殘留冰雪融化墜落，導致當場下起了恐怖的「冰柱雨」。
據目擊者形容，有車輛的天窗和擋風玻璃宛如被炸過一樣，被整片砸碎，甚至連車頂的高強度鋼橫樑都被砸彎，駕駛驚恐形容「那些冰塊簡直比磚塊還大」。
《湖北經視》報道指出，包括武漢長江二橋、楊泗港長江大橋、鸚鵡洲長江大橋、白沙洲長江大橋、二七長江大橋等橋梁都出現主纜、主拱、拉索結冰凌現象。
武漢市民桂先生反映，他在武漢二七長江大橋直擊，大量冰柱融化脫落，砸了20多輛車，受損車輛都停在橋上，導致通行非常緩慢。
延伸閱讀：
單車｢鐵頭｣大媽倒地碰瓷 男司機除衫趴上反擊！結局變｢3P疊疊樂｣
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言