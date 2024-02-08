談辦公室戀情被戴綠帽...男怒發女友床照到全公司Email 結局讓人意外

在辦公室談戀愛，難免會成為全公司討論八卦焦點。香港一名上班族日前向facebook專頁投稿，分享他早年上班聽過的奇聞，指當時公司內有1對情侶，但男方發現被「戴綠帽」後，出狠招報復女方，竟將女同事床照透過公司電郵發給全體職員，公司事後揭發事件，直接解僱涉事男同事了事。

該名上班族向facebook專頁「奴工處」投稿，表示他早年任職的公司，曾有1對情侶同為公司職員，惟他某天早上上班，竟發現所有員工均收到一電郵，內有1名女同事「出格」床照。全公司上下大為震驚，後來才得知原來是該名女同事出軌，男同事揭發後便決定出狠招報復，最後公司解僱男方了事。

貼文引來大批網友熱議，有人直指男方行為已構成刑事罪，公司應報警處理，「這種涉及刑事，公司解僱員工也解決不了」、「『發佈及不雅物品』和『不誠實取用電腦』也是刑事罪行，公司應該報警處理」。

也有網友批評男同事報復舉動猶如「恐怖情人」，「這樣的男人，難怪他的女友會出軌」、「當然要開除男員工！老闆哪知道下次你會不會把對公司不滿的怨氣、同事的隱私外洩」、「就算男的被開除，女的留在公司也不好受」、「開除男方是正確做法，不過女方也不會做很久...」。

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文章授權轉載自《香港01》