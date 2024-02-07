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陸大媽商場噴水池公然便溺！路人看傻 網酸：開放式廁所？

香港01／ 撰文：田中貴
大連1名大媽走到露天噴水池內，完全不理會現場有大批途人經過，公然脫褲蹲下便溺。（Twitter影片截圖）
大連1名大媽走到露天噴水池內，完全不理會現場有大批途人經過，公然脫褲蹲下便溺。（Twitter影片截圖）

商場就有廁所，為何要公然便溺？大陸網上流傳1條影片，顯示有1名大媽在大連大型購物中心「百年城」的露天噴水池公然便溺，拍片者爆粗狠批大媽「非常厲害」，影片被上載至社交平台X（前稱Twitter）後瘋傳，有日本網友留言問「這是否家常便飯？」，更多人嘲諷噴水池淪為「巨大的開放式廁所」。

涉事影片被上載至社交平台X，長約15秒，可見現場是大連市大型購物中心「百年城」對開的露天噴水池，由於對正商場入口，平日人流極多。1名紅衣大媽在光天化日下走進噴水池內，完全不理會有眾多途人經過，公然脫褲蹲下便溺，引來途人側目，當解決完生理需要後，大媽便站起身來，然後慢慢穿褲。有女子一邊拍片，一邊爆粗諷刺大媽「非常厲害」，而且講明事發地點，但未知上載者和拍片者是否同一人。

影片在網上瘋傳後吸引日本網友注意，有人紛紛探問「這是否家常便飯？」，有人直斥「好臭」、「商場應該有廁所吧」、「好噁心」，甚至有人嘲諷噴水池淪為「巨大的開放式廁所」。

大連1名大媽走到露天噴水池內，公然脫褲蹲下便溺，現場有多名途人目擊過程。（Twitter影片截圖）（Twitter影片截圖）
大連1名大媽走到露天噴水池內，公然脫褲蹲下便溺，現場有多名途人目擊過程。（Twitter影片截圖）（Twitter影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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