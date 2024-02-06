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富婆臥病在床！氣3子女沒人探望 8800萬遺產全留給「牠們」

香港01／ 撰文/桃樂斯
老婦。示意圖/ingimage
老婦。示意圖/ingimage

不孝子女？中國大陸有婦人共育有3名子女，本來已擬定遺囑，過世後遺產將會平均分配，可惜患病多時卻沒有1人前來探望慰問，不離不棄陪伴她的只有家中寵物，深感失望之下決定更改遺囑，將合共總值2,000萬元人民幣（約8,800多萬元新台幣）財產交由寵物繼承。基於現時中國法律，寵物並沒有繼承權，所以她實際上是捐贈予寵物醫院，由醫院擔任遺產管理人角色且受監管，若然婦人財產沒有依法用於寵物身上，醫院將需承擔法律責任。

綜合陸媒報導，大陸一名劉姓老婦於退休前擔任高薪厚職，丈夫已經去世，兩人共育有3名子女，而三人亦已成家立室，甚少回家探望她。劉婦名下共有3套房，合共約2,000萬元人民幣，原本打算過世後，每名子女各繼承1棟物業，以示公平。

可惜劉婦後來因病住院，治療期間子女三人完全沒有前去探望，即使她出院後，三人仍對其不聞不問，連關心問候都沒有，相反，孤單寂寞時全靠家中貓狗陪伴，和她形影不離，成為其心靈寄託。劉婦大感心淡，再三考慮下決定將3名子女從遺囑上除名，全部遺產改由寵物繼承，以確保寵物以及牠們後代能得到妥善照顧。

大陸中華遺囑庫管委會主任陳凱指，中國現行法律下，寵物並不能成為主人遺產繼承人，但主人可以委託遺產管理人照顧寵物。以劉婦情況，其捐贈對象實際上是寵物醫院（獸醫診所），醫院擔當遺產管理人角色，同時亦受到監管。倘若劉婦財產被發現沒有依法用於寵物身上，醫院將需承擔相應法律責任。

事件引來網友討論，有人支持劉婦決定，「人間清醒」、「給那些養兒防老的父母一記耳光」、「養動物也是養老人的一種方式」、「寵物的確比人更忠誠」，但有留言擔心寵物過世後，財產會「便宜」寵物醫院，認為捐贈流浪貓狗救助機構更實際。

但有人覺得子女態度冷淡或另有隱情，「寧願不要三套房，也不想過問母親一句，這中間定有難以言說的原由」、「一個不愛是偶然，個個都不愛，還是找找自己的原因吧，都是自己教的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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