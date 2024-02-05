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14歲女童抓包「小三通話錄音」 助攻母親追討108萬包養費

香港01／ 許祺安
大陸四川一名14歲女童，某日意外聽到出軌的父親與小三對話內容，她將通話錄音交給母親，讓媽媽順利向丈夫討回給小三的人民幣25萬元（約新台幣108萬元）。示意圖／ingimage
大陸四川一名14歲女童，某日意外聽到出軌的父親與小三對話內容，她將通話錄音交給母親，讓媽媽順利向丈夫討回給小三的人民幣25萬元（約新台幣108萬元）。示意圖／ingimage

中國大陸四川一名14歲女童，某日意外聽到出軌的父親與小三對話內容，她將通話錄音交給母親，讓媽媽順利向丈夫討回給小三的人民幣25萬元（約新台幣108萬元）。

據陸媒《紅星新聞》報導，當事夫婦李女和唐男都是四川綿陽人，兩人婚後育有一女，現年14歲，夫妻共同經營事業，財政大權由男方掌管。原本一家感情和睦，但自2022年起，唐男經常不回家，一回家就會與妻子發生爭吵，因此兩人聚少離多，妻子懷疑丈夫出軌了，但一直沒有證據，夫妻基本上已經長期處於分居狀態。

報導稱，2023年11月初，女兒拿爸爸的手機玩耍，卻無意中點開了通話錄音，發現出軌的通話紀錄，錄音裡提到「我花20萬養妳這麼半年…」、「你的人生中怕是沒有遇到這麼懂事的『小三』哦？」等內容，女兒相當訝異，於是把這發現全部告訴母親。

李姓女子根據線索，一路追查到在2022年10月至2023年11月期間，丈夫向另一名王姓女子的微信轉帳金額人民幣25萬元（約新台幣108萬元），最後2023年年底，妻子將小三一狀告上綿陽市涪城區人民法院，並將丈夫列為第三人，要求返還人民幣25萬元。

雖然王姓女子辯稱，這些轉帳是兩人打牌時兌換的現金，不過法院查明，確認了兩人具婚外戀愛關係，因此判定該贈與行為建立在有違公序良俗的婚外情基礎上，有損社會公德，亦損害了李女對夫妻共同財產的處分權，法院認定該贈與行為自始無效，王姓女子取得的25萬餘元人民幣於法無據，應予以返還。

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文章授權轉載自《香港01》

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