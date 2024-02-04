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以為槓龜！他買40公斤「廢棄刮刮樂」 結局出爐超驚喜：90%沒檢查過

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber「伍哥賊離譜」向彩券行購買40公斤的廢棄刮刮樂，並成功在其中發現多張中獎刮刮樂，共獲得人民幣200元（約新台幣872元）。圖／擷自YouTuber「伍哥賊離譜」
YouTuber「伍哥賊離譜」向彩券行購買40公斤的廢棄刮刮樂，並成功在其中發現多張中獎刮刮樂，共獲得人民幣200元（約新台幣872元）。圖／擷自YouTuber「伍哥賊離譜」

農曆新年即將到來，許多民眾都喜歡在春節期間試手氣。近日，一名中國大陸=@RYouTuber@=a href="https://www.youtube.com/watch?v=G9Jj4gqAGGA" target="_blank">「伍哥賊離譜」向彩券行購買40公斤的廢棄刮刮樂，嘗試能否在其中發現被看漏的獎金，不料最後竟被他成功撿到多張中獎刮刮樂，共獲得人民幣200元（約新台幣872元）。

影片一開始，伍哥以1公斤1塊錢人民幣（約新台幣4元）的價格，向路邊的彩券行買了近40公斤的廢棄刮刮樂，並直言「影片真實的紀錄，總共上萬張，90%安全區是沒刮開核對的，難免有人看漏眼！」

伍哥表示，雖然有網友認為多數人玩完刮刮樂，都會拿去給機器檢查，就算懶得重複確認，彩券行老闆也一定會搶先發現。不過他指出，自己是向路邊專賣刮刮樂的攤販購買，對方並不會檢查的如此仔細，「完全有可能撿漏」。

隨後伍哥將刮刮樂按款式分類，並將安全區已刮開的丟掉。他表示，人民幣50元（約新台幣218元）面額的刮刮樂毫無收穫，而一張人民幣30元（約新台幣130元）的遊戲規則較複雜，不少人沒看仔細就以為沒中獎，結果竟被他發現一張獎金人民幣30元的刮刮樂。

接著伍哥繼續檢查人民幣20元（約新台幣87元）的刮刮樂，並在多款中找到8張中獎彩券，獲取獎金人民幣200元（約新台幣872元），最終扣除成本再加上刮刮樂廢紙回收賣掉的錢，共賺到人民幣176元（約新台幣768元）。

伍哥在影片最後表示，自己和弟弟共花費6個小時檢查，才獲利176塊人民幣，忍不住笑稱「這工價也太低了吧」。 影片一曝光，立刻吸引台灣網友關注，「在台灣的話 ，要撿到的（機率）很低 ，看代碼就知有沒有」、「之前我在彩票行，也是撿到500、600元過」。

YouTuber 刮刮樂 彩券行

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