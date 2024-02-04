快訊

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

《繁花》揭密 王家衛眼裡的上海家鄉為何和原作者不同？

拜登南卡初選告捷！近97%得票率大勝 矢言「讓川普再成手下敗將」

新郎的報復！婚禮播「新娘激情出軌片」 全場賓客驚呆

香港01／ 喬納森
大陸有新郎為了報復新娘在婚前出軌，在婚禮中途，突然用大螢幕播放新娘在酒店與另1名男子偷情影片，讓賓客呆在當場。示意圖／ingimage
大陸有新郎為了報復新娘在婚前出軌，在婚禮中途，突然用大螢幕播放新娘在酒店與另1名男子偷情影片，讓賓客呆在當場。示意圖／ingimage

愛情保持忠誠至關重要！中國大陸有對情侶在結婚當天卻因女方偷情，鬧出尷尬場面。有網友在社交平台發布影片，他參加的婚禮中途，大螢幕突然播放影片，拍下新娘在酒店與另1名男子偷情情況，讓賓客呆在當場。事後發現是因為新郎發現女方出軌，於是在婚禮上報復對方，讓女方及她的家人丟臉。

綜合陸媒報導，有網友在社交平台發布該段影片。從影片可見，婚禮在酒店舉行，現場坐滿來賓，與一般婚禮無異，可是中途氣氛突然變異，因為台上大螢幕突然播出1段影片，拍下新娘與另1名男子在類似酒店地方行為親密，女方攬着男子的頸，又轉身想要靠在沙發上，迫不及待要親熱，讓在場賓客感到震驚。

全場人看到影片後鴉雀無聲，而片中主角之一的新娘，只能呆在當場，完全反應不過來，不過稍為回過神後，明白一切都是新郎安排，為的是報復她出軌。

這場婚禮成為1場笑話，新娘和其家人在事情中顏面全丟，結果兩家人因此事反目不相往來。影片曝光引來網友議論，也有網友不支持新郎行為，一來侮辱新娘人格會被治罪，二來偷拍到的不雅影片也是在婚前，「最後，如果新郎不想維持這個婚姻，不妨直接提出來解除婚約就得了，如此騷操作是何居心」。

新娘與另1名男子在類似酒店地方急不及待要親熱模樣，讓在場賓客感到震驚。圖／擷自《香港01》
新娘與另1名男子在類似酒店地方急不及待要親熱模樣，讓在場賓客感到震驚。圖／擷自《香港01》

延伸閱讀：

衰新娘婚禮前30分鐘與男家叔叔激戰　新郎撞破取消婚禮　後續更狂

尷尬婚禮！新郎臨陣逃跑　新娘被迫嫁老爺完婚影片瘋傳　結局絕了

文章授權轉載自《香港01》

出軌 婚禮

延伸閱讀

新課綱爭議吵不停！區桂芝登陸媒疾呼「救孩子」 教育部出聲了

台中男大生在校偷拍10歲女童如廁...下場慘了

是人還是牛？詭異「半人牛」誕生陷人獸交疑雲 專家出面說話了

住持與直播主開房間遭偷拍勒索1,400萬元！下場出爐

相關新聞

新郎的報復！婚禮播「新娘激情出軌片」 全場賓客驚呆

愛情保持忠誠至關重要！中國大陸有對情侶在結婚當天卻因女方偷情，鬧出尷尬場面。有網友在社交平台發布影片，他參加的婚禮中途，大螢幕突然播放影片，拍下新娘在酒店與另1名男子偷情情況，讓賓客呆在當場。事後發現是因為新郎發現女方出軌，於是在婚禮上報復對方，讓女方及她的家人丟臉。

小紅書瘋傳港餐廳告示「非顧客借廁所收80」 網批欠人情味

相信不少人都有急需去廁所時找不到洗手間的慘痛經歷。最近有網友在小紅書發文，指發現香港一餐館在門口位置，直接貼了1張告示，表明「非本店食客借用洗手間，每次收費二十元(約新台幣80元)」。店家的做法引來網友熱議，有網友表示理解，認為店方洗手間不是公廁，但也有部份人指該舉動缺乏人情味，站在消費者角度，或會產生不好觀感。

殺人犯逃亡長達19年終被緝拿歸案 得知殺錯人一臉驚愕

中國大陸男子2005年被工廠開除後，欲殺死老闆以洩私憤，未料錯殺同事，其後更逃亡長達19年，直至近日被警方拘捕，才得知殺錯人，一臉驚愕。

我很有錢！計程車司機斥私家車不讓路 亮名錶爆粗狂罵：我戴勞力士！

「我很有錢，我戴撈（勞力士）㗎，鑽石戒指十X幾萬呀！」社交平台近日流傳多條影片，顯示有計程車司機小路出大路時沒有停下，卻反被指責大路駛出的私家車「沒有減速」讓路，雙方發生爭執。影片顯示該名計程車司機與女子聲音有爭拗，計程車司機一度舉中指和大爆粗言穢語，恐嚇將會控告私家車不小心駕駛，又霸氣展示腕上名錶，稱「我很有錢，我戴撈（勞力士）㗎，鑽石戒指十X幾萬呀！」。當計程車駛到出閘位置時被擋去路，司機曾要求在場保安員開閘讓他離開。

黃大仙2扒手夾擊...1人行前綁鞋帶阻人走 同夥擔遮開背包偷錢包

年近歲晚，大家都要小心財物！有港男在網上表示，黃大仙區最近懷疑出現「擔遮黨」，有1人突然快步行前蹲下綁鞋帶，短暫阻止街坊繼續走前，另1人則光天化日之下撐傘，相信作為掩飾，其實下手打開街坊背囊偷取錢包，待街坊察覺時，2人已分開逃跑失去蹤影，不少街坊同樣中招，提醒大家留意，網友紛紛表示「有位同事都曾在地鐵站遇過，前面有人突然蹲低綁鞋帶，後面那個跟住下手」、「大家小心，年近歲晚有好多『專才』落嚟搵食！」。

被爆料開空調車震...大陸官員、女師一氧化碳中毒 網酸：一點縫隙都不留

江蘇發生一起一男一女於車內一氧化碳中毒死亡事件，死者被證實是當地城管局副局長及小學女教師，網傳事發時兩人正在「車震」。官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。