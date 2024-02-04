新郎的報復！婚禮播「新娘激情出軌片」 全場賓客驚呆

愛情保持忠誠至關重要！中國大陸有對情侶在結婚當天卻因女方偷情，鬧出尷尬場面。有網友在社交平台發布影片，他參加的婚禮中途，大螢幕突然播放影片，拍下新娘在酒店與另1名男子偷情情況，讓賓客呆在當場。事後發現是因為新郎發現女方出軌，於是在婚禮上報復對方，讓女方及她的家人丟臉。

綜合陸媒報導，有網友在社交平台發布該段影片。從影片可見，婚禮在酒店舉行，現場坐滿來賓，與一般婚禮無異，可是中途氣氛突然變異，因為台上大螢幕突然播出1段影片，拍下新娘與另1名男子在類似酒店地方行為親密，女方攬着男子的頸，又轉身想要靠在沙發上，迫不及待要親熱，讓在場賓客感到震驚。

全場人看到影片後鴉雀無聲，而片中主角之一的新娘，只能呆在當場，完全反應不過來，不過稍為回過神後，明白一切都是新郎安排，為的是報復她出軌。

這場婚禮成為1場笑話，新娘和其家人在事情中顏面全丟，結果兩家人因此事反目不相往來。影片曝光引來網友議論，也有網友不支持新郎行為，一來侮辱新娘人格會被治罪，二來偷拍到的不雅影片也是在婚前，「最後，如果新郎不想維持這個婚姻，不妨直接提出來解除婚約就得了，如此騷操作是何居心」。

新娘與另1名男子在類似酒店地方急不及待要親熱模樣，讓在場賓客感到震驚。圖／擷自《香港01》

延伸閱讀：

衰新娘婚禮前30分鐘與男家叔叔激戰 新郎撞破取消婚禮 後續更狂

尷尬婚禮！新郎臨陣逃跑 新娘被迫嫁老爺完婚影片瘋傳 結局絕了

文章授權轉載自《香港01》