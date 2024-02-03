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殺人犯逃亡長達19年終被緝拿歸案 得知殺錯人一臉驚愕

香港01／ 孫聖然／報導
男子欲殺老闆未料錯殺同事，其後逃亡19年，被捕才得知殺錯人。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
男子欲殺老闆未料錯殺同事，其後逃亡19年，被捕才得知殺錯人。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

中國大陸男子2005年被工廠開除後，欲殺死老闆以洩私憤，未料錯殺同事，其後更逃亡長達19年，直至近日被警方拘捕，才得知殺錯人，一臉驚愕。

據《法制日報》報道，2005年9月，新疆吐魯番有人報案稱室友遭人殺害，警方到場提取腳印、毛髮及血跡等證據後，鎖定鄯善縣某冶煉廠原員工吳某有重大嫌疑，惟因當時技術條件有限，並未及時實施拘捕。

直至今年1月，吐魯番市警方發現一名「三無」人員，自稱「張某某」，今年75歲，家中親人均亡故，其他信息不詳。為進一步核查身份，警方對其進行血樣和指紋信息的採集檢驗，比對中發現，與19年前命案現場遺留證據高度吻合，最終確認其為吳某，並將其拘捕歸案。

吳某到案後供述，自己當年被冶煉廠廠長成某開除，為洩私憤，趁夜色攜刀具前往成某宿舍，拿起地上的磚頭砸向熟睡中的「成某」，隨後刀捅多下後逃走。不過，在得知自己殺害的其實是冶煉廠員工陽某後，吳某一臉驚愕。

目前，吳某已被警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

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文章授權轉載自《香港01》

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