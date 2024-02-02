我很有錢！計程車司機斥私家車不讓路 亮名錶爆粗狂罵：我戴勞力士！

「我很有錢，我戴撈（勞力士）㗎，=@R鑽石@=a href='/search/tagging/2/戒指' rel='戒指' data-rel='/2/187652' class='tag'>戒指十X幾萬呀！」社交平台近日流傳多條影片，顯示有計程車司機小路出大路時沒有停下，卻反被指責大路駛出的私家車「沒有減速」讓路，雙方發生爭執。影片顯示該名計程車司機與女子聲音有爭拗，計程車司機一度舉中指和大爆粗言穢語，恐嚇將會控告私家車不小心駕駛，又霸氣展示腕上名錶，稱「我很有錢，我戴撈（勞力士）㗎，鑽石戒指十X幾萬呀！」。當計程車駛到出閘位置時被擋去路，司機曾要求在場保安員開閘讓他離開。

發貼文的網友表示，事件驚動警員到場，惟報警1天後，計程車司機主動撤銷控訴，故揶揄對方「咁有錢，可唔可以找返出閘嗰$40？」、「唔好叫保安開閘咁樣衰啦」。

片段曝光後，網民都嘲笑的士司機，「自卑心態先會咁樣曬乜又曬物」、「DC（的士）咁好搵㗎！咁應該交稅啦！」；不過亦有人指出樓主片段疑被剪輯未夠完整，「佢明明喺你前面，但點解出閘時喺你後面？片主應該要交代一下，否則大家不宜跟車太貼」。

有網友在facebook群組「車cam L（香港群組）」發布多條短片，公審有計程車於小路出大路時沒有停下，卻反被計程車司機指責私家車沒有減速讓路，對方怒罵期間更大舉中指，又揚言會告原PO不小心駕駛。片段顯示，事發於馬鞍山富安花園屋苑內，原PO駕駛的私家車原本打算直駛，涉事計程車突然從左方切入，之後2車駛至屋苑出閘處，當時私家車於閘前「領先」，計程車緊隨其後，計程車司機怒氣沖沖下車狂罵私家車司機，而計程車後座女士則自行離開車廂。

其他片段可見，計程車司機以手機多角度拍攝原PO座駕。之後更對着私家車車內喝斥：「我一定同你玩大的」，又展示手腕上名錶，稱「我很有錢，我戴撈（勞力士）㗎，鑽石戒指都十X幾萬呀！我很有錢呀」。雙方爭執期間，計程車司機破口大罵並指着疑私家車同行女子爆粗罵「X你老X」。有保安在旁調停，勸籲「不好動氣」，但計程車司機指由私家車等人不願出閘，要求保安幫忙開閘以讓其離開，片段至此告終。

原PO在貼文留言交代，指雙方爭執後報警，計程車司機曾向到場警員表示，當時後座「女朋友」可以幫忙做證人。不過相隔1天，對方突然主動撤控。原PO貼出片段公審對方，揶揄「你有錢，可不可以找回出閘160元？」。

貼文一出，許多人嘲笑計程車司機氣燄囂強及自以為是，「自卑心態先會咁樣曬乜又曬物」、「真係有錢嘅人唔會周圍話畀人知自己有錢」、「DC（的士）咁好搵㗎！咁應該交稅啦！」、「影衰晒啲戴撈嘅人」、「佢個Level只係『撈』」、「我見過修理冷氣都戴30幾萬錶啦…真係講得出先好X笑」，又笑稱「把聲就斷氣，叫佢咪戴撈，戴氧氣筒」。

不過，亦有人指原PO片段未能完全反映事實經過，「（條片）剪到一節節，一隻手掌拍不響」、「我覺得事發時都發生咗啲事，而唔敢放最重要嗰條片出嚟」、「佢明明喺你前面，但點解出閘時喺你後面？片主應該要交代一下，否則大家不宜跟車太貼」；亦有留言表示疑惑，「點解不是私家車告計程車？」。

（FB「車cam L（香港群組）」）

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文章授權轉載自《香港01》