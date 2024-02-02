快訊

民眾黨指有綠營中間人聯繫柯文哲 吳崢：民進黨與黨團不知情

5個姑姑初二回娘家成夢魘！母不准回家 得花3萬煮飯伺候

綠白為「誰先致電」隔空交火…卓榮泰發3點聲明 認見黃珊珊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃大仙2扒手夾擊...1人行前綁鞋帶阻人走 同夥擔遮開背包偷錢包

香港01／ 撰文：田中貴
原po表示事件發生在近采頤花園位置。（資料圖片）
原po表示事件發生在近采頤花園位置。（資料圖片）

年近歲晚，大家都要小心財物！有港男在網上表示，黃大仙區最近懷疑出現「擔遮黨」，有1人突然快步行前蹲下綁鞋帶，短暫阻止街坊繼續走前，另1人則光天化日之下撐傘，相信作為掩飾，其實下手打開街坊背囊偷取錢包，待街坊察覺時，2人已分開逃跑失去蹤影，不少街坊同樣中招，提醒大家留意，網友紛紛表示「有位同事都曾在地鐵站遇過，前面有人突然蹲低綁鞋帶，後面那個跟住下手」、「大家小心，年近歲晚有好多『專才』落嚟搵食！」。

原po在facebook群組發文表示，事發當天下午1時許，有街坊由鑽石山地鐵站B出口返回采頤花園，走到兩處地方之間的水馬分叉位時，「感覺到背囊被人碰到」，街坊回頭發現後方有2名男人大約30至40歲，穿着全身黑色衣服，形跡可疑，眼神閃縮，行為舉止疑似來自內地，其中1人甚至撐傘，表現奇怪。

當街坊再走到附近地盤出入口時，其中1人快步走到街坊面前，並忽然蹲下綁鞋帶，令街坊急停腳步，同時感覺到背囊再被觸碰，街坊立即轉身，發現背囊被人打開，錢包不知所蹤，於是即時捉住蹲低男，質問「是你偷走錢包？」，對方指向往地鐵站方向逃跑的撐傘男，正當街坊東張西望時，對方掙扎後往彩虹道方向逃跑，街坊見2賊逃走，即時報警處理。

原po亦指有2位街坊在WhatsApp群組分享類似情況，其中有人指，母親由荷里活廣場返家期間，「兩隻手拎住食物 手提袋肯定拉好拉鏈」，但行去到采頤花園對面馬路，有女路人提醒其背包被打開，由於背包只裝着食物，所以沒有財物損失。

另1人則表示，家人曾見到「男人光天化日下用傘遮住，貼住個女子行」，家人覺得奇怪，同時見到女子背包被打開，在采頤花園紅綠燈位通知對方，慶幸其背包擺放多項物件，扒手或因找不到錢包，才避免損失。

原po在文中提醒，年近歲晚，一眾街坊應多留意自己財物，「尤其是背背包的街坊」，網友紛紛表示「有位同事都曾在地鐵站遇過，前面有人突然蹲低綁鞋帶，後面那個跟住下手」、「大家小心，年近歲晚有好多『專才』落嚟搵食！」、「嘩…白天都這麼大膽，那條路我每天都走」。

（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）

延伸閱讀：

機場巴士現偷箱賊？中途站拎箱下車　醒目司機揭發1招制止獲激讚

將軍澳現扒手黨？大媽伸手入袋疑偷錢包遭喝止想走 後續尷尬了

文章授權轉載自《香港01》

家人 紅綠燈 鑽石

相關新聞

我很有錢！計程車司機斥私家車不讓路 亮名錶爆粗狂罵：我戴勞力士！

「我很有錢，我戴撈（勞力士）㗎，鑽石戒指十X幾萬呀！」社交平台近日流傳多條影片，顯示有計程車司機小路出大路時沒有停下，卻反被指責大路駛出的私家車「沒有減速」讓路，雙方發生爭執。影片顯示該名計程車司機與女子聲音有爭拗，計程車司機一度舉中指和大爆粗言穢語，恐嚇將會控告私家車不小心駕駛，又霸氣展示腕上名錶，稱「我很有錢，我戴撈（勞力士）㗎，鑽石戒指十X幾萬呀！」。當計程車駛到出閘位置時被擋去路，司機曾要求在場保安員開閘讓他離開。

黃大仙2扒手夾擊...1人行前綁鞋帶阻人走 同夥擔遮開背包偷錢包

年近歲晚，大家都要小心財物！有港男在網上表示，黃大仙區最近懷疑出現「擔遮黨」，有1人突然快步行前蹲下綁鞋帶，短暫阻止街坊繼續走前，另1人則光天化日之下撐傘，相信作為掩飾，其實下手打開街坊背囊偷取錢包，待街坊察覺時，2人已分開逃跑失去蹤影，不少街坊同樣中招，提醒大家留意，網友紛紛表示「有位同事都曾在地鐵站遇過，前面有人突然蹲低綁鞋帶，後面那個跟住下手」、「大家小心，年近歲晚有好多『專才』落嚟搵食！」。

被爆料開空調車震...大陸官員、女師一氧化碳中毒 網酸：一點縫隙都不留

江蘇發生一起一男一女於車內一氧化碳中毒死亡事件，死者被證實是當地城管局副局長及小學女教師，網傳事發時兩人正在「車震」。官...

春運不怕塞！男開小飛機載女兒返鄉 比開車快2小時

春節將至，五湖四海的人們用各種方式回家。近日，安徽六安市的王先生開小型固定翼飛機帶七歲女兒回老家過年，影片在社交平台引發...

帶鮮魚和奶茶相親！他被打槍「來了也是多餘」 陸網友曝1動作換不同結局

許多人相親時不會空手前往，而是帶個禮物展現心意。不過中國大陸一名男子相親時，竟然帶了鮮魚和奶茶作為禮物，他原以為女方看到美好的寓意的禮物會心動，卻反遭對方嘲諷「來相親也是多餘」。

男女戶外上演18禁「激戰聲響徹全區」 鄰居不忍了怒反擊...結局超展開

這是天寒地凍最新「保暖」方法？日前香港天氣轉冷，有一名住在黃埔的女網友發照片PO文表示，看到樓下戶外有1對男女疑似在激戰，交戰聲音更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。