男女戶外上演18禁「激戰聲響徹全區」 鄰居不忍了怒反擊...結局超展開

這是天寒地凍最新「保暖」方法？日前香港天氣轉冷，有一名住在黃埔的女網友發照片PO文表示，看到樓下戶外有1對男女疑似在激戰，交戰聲音更響遍全區，讓她不勝其煩，直斥「小聲一點啦！」。

貼文引來網友熱議，笑言「打電話管理處，樓下有人怪叫」 ， 也有人建議「閃一閃燈嚇下他」 ，一直到該名女網友試用閃燈後，該對男女反應讓她更傻眼。

一名住在黃埔的女網友於Facebook社團「黃埔好東西」上傳照片，留言「拜託小聲一點」。

從照片可以看到，當時已經夜深，樓下戶外有1對穿著厚大衣男女，其中男方坐在牆凳上，女方則坐在男方腳部上面，四周未見有人。

貼文曝光後引來香港網友熱議，笑言「call管理處，話樓下有人怪叫」、「放開那個女孩」。也有網友建議原PO「閃一閃燈嚇嚇他們」，不過原PO試用閃燈後，樓下該對男女未有反應，「他們很忙看不到！」。另有網友推測該對男女可能並非在「激戰」，「單純坐在上面，沒有做什麼」。

根據當地《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款2,000元（約新台幣8009元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元（約新台幣400萬元）及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

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文章授權轉載自《香港01》