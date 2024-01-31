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68歲兒偷剪樹木還不認！險遭98歲父體罰 網笑：叛逆期到了

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸68歲老翁偷偷修剪98歲父親所種的杏樹，被罵時還頂嘴，場面爆笑。圖/微博影片截圖
大陸68歲老翁偷偷修剪98歲父親所種的杏樹，被罵時還頂嘴，場面爆笑。圖/微博影片截圖

叛逆期或許無分年齡！大陸稍早前有名老翁偷偷修剪家中的杏樹，引來老父親火冒三丈前來質問，他當時還假裝「不是我割的」，父親眼見兒子頑劣態度，曾一度想要拿棍子教訓兒子，幸好有晚輩出面調停。片段曝光後，有網友留意到老翁被父親責罵後還背地裏偷笑，笑指對方正值反叛期年紀，「教育晚了」；亦有人覺得畫面溫馨，「不管多大，父母在就是個孩子」。

陸媒報導，事發於上周二（16日）山東省，有名68歲老翁於98歲老父親生日當天，修剪掉家門前所栽種的杏樹，因而惹來父親不滿。影片中，老父親當時怒氣衝衝跑回屋內質問兒子，但他卻聲稱：「不是我割的」，然後老人怒罵兒子：「不是你割的，誰割的？」，之後更疑似想拿棍子想體罰對方。

68歲老翁被98歲父親質問時堅稱：「不是我割的」，老父親反問「不是你割的，誰割的？」。圖/微博影片截圖
68歲老翁被98歲父親質問時堅稱：「不是我割的」，老父親反問「不是你割的，誰割的？」。圖/微博影片截圖

家中晚輩見狀馬上出面做「和事佬」調停，但仍未能平息老爺子的火氣，他一邊「手指指」，一邊喝罵兒子，片中有聲音疑替68歲老翁頂罪，稱「我割的我割的」，被罵的老人則在旁邊偷笑，像極頑劣的小童，場面非常爆笑。事後48歲的孫子透露，杏樹是爺爺（98歲老人）寶貝，而且很有意義，因為是父親出生那年種下的，和老翁年紀一樣大。

片段引來網友爆笑留言，「教育晚了」、「這孩子年紀有點大啊，管不住他了」、「68歲正是叛逆的年紀」、「真是不夠懂事」。亦有人覺得畫面溫馨，「不管多大，父母在就是個孩子」、「我希望我爸媽這個年紀也能混雙揍我」、「羨慕，我家連個68歲的老爺都沒」、「這是福氣」。不過就有留言質疑，「題材不錯，好巧的拍攝」、「太好笑了，你們真的沒有劇本麼？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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