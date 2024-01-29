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私人工作室按摩致腰椎間盤組織脫落 30歲男「僅差一步」全身癱瘓

香港01／ 許祺安
大陸有男子在私人工作室按摩，疑似因手法不當導致腰椎間盤組織脫落壓迫脊髓，差點「全身癱瘓」。示意圖／ingimage
大陸有男子在私人工作室按摩，疑似因手法不當導致腰椎間盤組織脫落壓迫脊髓，差點「全身癱瘓」。示意圖／ingimage

據陸媒《都市快報》報導，近日，中國大陸浙江省有男子在私人工作室按摩，疑似因手法不當導致腰椎間盤組織脫落壓迫脊髓，緊急送院後醫生指情況危急，距全身癱瘓僅「一步之遙」。

據了解，事主張男因頸部及右手酸痛，於是到家附近的一間私人工作室按摩店進行按摩緩解。但結束按摩後，張男的情況未有緩解，反而愈加嚴重，不僅右腿無法行走，右手甚至連筷子也拿不起來。張男隨後在家人陪同下到醫院推拿科就診，醫生判斷其肌肉力量急劇下降，十分危險，立即聯絡骨傷科醫生看診。

經過檢查，張男已出現脊髓損傷，第4、5節頸椎明顯受到壓迫，右手肌肉力量相對常人的五級水平僅有一級，「距離全身癱瘓僅一步之遙」。醫生團隊迅速為張男進行緊急手術，取出2塊1公分大小的椎間盤組織。正是這兩塊組織脫落壓迫脊髓，導致癱瘓。

醫生分析，通常來說，輕微的椎間盤突出不會掉落到椎管中，「很可能是因為外力，導致這兩塊組織掉進去了」。好在手術即時，張男已恢復正常。醫生同時提醒，在進行按摩前，應對自身頸椎情況做出全面評估，避免因盲目按摩造成嚴重後果。

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文章授權轉載自《香港01》

按摩 椎間盤突出

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