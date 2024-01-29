研究生哥哥曝國中妹「8科成績總分66」 網笑翻：至少不偏科

據陸媒《封面新聞》報導，近日，中國大陸有研究生學歷的哥哥自曝「再也不想給妹妹開家長會了」，指在讀國中的妹妹8科成績總分66分，引發網友關注，有網友笑翻表示：「至少你妹妹不偏科，挺好的」。

據原PO描述，他幫正在讀國中的妹妹開家長會，看到妹妹8門功課的總分為66分，語文、數學、物理、生物、政治、歷史、地理等科目分數均未上10分，僅英語成績有16分，總分66分，讓他驚訝又寒心的表示「再也不想給妹妹開家長會了」。

影片一出引起許多人關注後，有不少網友笑翻表示「至少你妹妹不偏科，挺好的」，也有不少網友送上鼓勵。原PO則回應，妹妹沒有智力障礙，但從小不愛學習，「拍攝影片的目的也是希望幫她在網路上找到另一條路」，拍攝內容妹妹已知曉。

原PO同時表示，他已經考取研究生，家庭對妹妹還是採取引導和勸解的方式，如果後續影響很大，也會將影片刪除處理。影片一曝光，許多網友表示，「先補語文吧，她可能根本不認識試卷上的字」、「很好，不偏科」、「8門加起來差點不及格」、「讓妹妹學點別的特長吧」、「全選C也不至於這點分吧」。

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文章授權轉載自《香港01》