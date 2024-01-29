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男子狂咳3個月吃藥也不好：中西醫都試了 病因是廁所馬桶邊「一圈黑黑」

香港01／ 撰文：夏洛特
中國大陸1名男子連續咳嗽約3個月，服藥後也不見好轉，沒想到在清除家中馬桶邊的霉菌後不藥而癒。 示意圖／ingimage
中國大陸1名男子連續咳嗽約3個月，服藥後也不見好轉，沒想到在清除家中馬桶邊的霉菌後不藥而癒。 示意圖／ingimage

不要忽視小毛病！中國大陸1名男子連續咳嗽了約3個月，看過中醫西醫後也不見好轉，各項檢查也不見異常，困惑之際竟在廁所找出病因！原來他在家中馬桶下方發現了一圈黑色霉菌，於是清理封膠，沒想到清除霉菌後就不藥而癒。有感染病科醫生指出該類霉菌為曲霉菌，而曲霉菌感染會出現咳嗽、咳痰、胸悶等與感冒、流感相似的病徵，時常被患者忽視。

根據《都市快報》報導，中國大陸1名男子於網上發文，稱他持續咳嗽已經2、3個月，去做了各種檢查，包括抽血、電腦掃描等，也並未查出異常。他看過中醫、西醫，服藥後也未能痊癒。後來他偶爾發現家中馬桶下方圍了一圈黑色的霉菌，「然後想到會不會是這個問題」，於是清理了一下並重新封膠，結果咳嗽竟神奇痊癒。事實上，男子家中馬桶邊的霉菌就是曲霉菌。

浙江大學醫學院附屬第二醫院感染性疾病科吳學傑副主任醫生表示，曲霉菌是典型絲狀真菌，佔空氣中真菌的12%，主要以動物排泄物、動物屍體及枯死植物為營養源。菌群一般集結於潮濕的地方，「家裏洗手間的地磚、牆縫上可能都有很多的曲霉菌」。

感染曲霉菌 症狀像感冒

而曲霉菌感染在臨床上並非少見，特別是曲霉菌性肺炎。感染曲霉菌後會出現咳嗽、咳痰、胸悶、氣急、咯血等，由於部份病徵與感冒、流感相似，很多患者難以鑒別，如沒有及時求醫採取對證治療，便會使病情加重，可能導致支氣管「全黑」或嚴重肺炎，不過重症患者一般不多。

吳學傑又指曲霉菌確診困難，最準確是進行病理檢查，「做肺穿刺才能確定」。雖然影像學檢查、痰菌檢查或培養的方法對診斷有幫助，但準確度比不上病理檢查。

過敏科汪慧英主任醫生則指曲霉菌感染也易與哮喘混淆，因為霉菌感染可表現為鼻炎、鼻竇炎、哮喘等，患者會時常流鼻涕、打噴嚏，嚴重便會出現哮喘，再嚴重的就會變成「變應性肺曲霉菌病」。她提醒，如果在家中見到「一點」或「一塊」霉斑，通常菌群不止這些，而是「一大片」。

雖然曲霉菌有致病風險，但吳學傑指民眾不必過於焦慮，因為曲黴菌是「條件致病菌」，即特定人群會較易受感染。特定人群有4類，包括中性粒細胞缺乏逾10天的（腫瘤化療或肝病患者）；有血液系統腫瘤或造血幹細胞移植患者；長期使用激素；本身有基礎疾病如慢阻肺、肝硬化、糖尿病、慢性腎臟病等。

吳學傑又指一般人吸入曲霉菌後，免疫系統會控制清除霉菌，但如果存在潛在免疫問題，如流感久久未癒或本身免疫系統較弱，也可能受曲霉菌感染，因此民眾要多留意家中潮濕處是否有霉菌滋生，盡量保持室內通風、幹燥。他又建議市民在家中安裝濕度計，夏季時要控制濕度在40%至50%間，如超過70%就要及時除濕，防止家具發霉；梅雨季節要關窗防潮；平日可於廁所角落縫隙以84消毒液進行清潔，清洗時要戴好口罩避免誤吸。

他又指出曲霉菌也會在動物身上及糞便中存在，故建議有養寵物的人要確保寵物排泄在固定場所，主人要每日清理寵物糞便，亦最好避免寵物進入臥室等主人居留時間較長的地方。

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文章授權轉載自《香港01》

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