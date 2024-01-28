他辦「父親去世3周年酒席」遭罰4千元 竟是親戚大義滅親舉報

近日，有大陸網友爆料指，中國大陸四川省廣元市旺蒼縣嘉川鎮燈塔七社一村民因違規辦酒席被罰款1000元人民幣（約新台幣4409元），而該村民是為「父親去世3周年」辦酒席。

據網上流傳的電子收據顯示，收款人為四川省廣元市旺蒼縣嘉川鎮燈塔村股份經濟合作聯合社。備注標示，燈塔七社郭某違規辦酒教育費人民幣1000元（約新台幣4409元），收據則蓋有旺蒼縣嘉川鎮燈塔村村民委員會的公章。

當地村幹部說明，村裡若有人辦酒席，就需要添禮金。而郭某已在4年內利用這種方式以各種理由辦了3次酒席獲利，包括婚宴、喪宴、生日宴，「像這次，他辦的是去世幾年的人周年」，而引發眾怒。隨後有村民投訴到了村委會，「他一次如果收人民幣200塊（約新台幣881元），三次就要收人民幣600塊（約新台幣2645元）。現在錢又不好掙，老百姓才舉報，還是他親戚到村委會實名舉報的，說辦酒辦太多了他們已經吃不起了」。

村幹部接著透露，這人民幣1000元在燈塔村並不叫「罰款」，而是「教育費」。早在2021年，該村便頒布規定，管制「違規辦酒」行為，「當時也是因為很多村民反映，快吃不起酒席了。大家都效仿，那豈不是亂套了？」

電子收據顯示，男子因違規辦酒教育費人民幣1000元。圖／擷自《極目新聞》

據了解，2021年12月1日，旺蒼縣嘉川鎮人民政府印發關於《嘉川鎮規範農村自辦宴席實施方案》的通知，稱為有效整治「巧立名目、亂辦、濫辦宴席」不正之風，進一步遏制「人情消費」，引導全鎮人民群眾樹立婚喪嫁娶文明新風，形成崇尚勤儉節約、反對奢侈浪費的良好社會風氣。結合《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於加強和改進鄉村治理的指導意見》、《四川省農村居民自辦群體宴席食品安全管理辦法》等相關文件精神，特制定本實施方案。

至於收取的教育費，村幹部表示會轉到集體的戶口，也會進行公示，運用到當地農村的經濟建設上，如打掃衛生、修路等。

延伸閱讀：

四川一地每月發高齡津貼：90歲領100、100歲領1500、110歲領3500

部署明年｢三農｣工作 習近平：學習｢千萬工程｣經驗 推進鄉村振興

文章授權轉載自《香港01》