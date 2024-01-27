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乘客叫85折計程車 遲到15分鐘還要等多個人 司機激怒爆當面取消訂單

香港01／ 撰文：夏洛特
近日香港有乘客透過叫車平台預約85折計程車，結果遲到15分鐘，還要司機等多1位乘客才開車。計程車司機憤而取消訂單。示意圖／Ingimage
近日香港有乘客透過叫車平台預約85折計程車，結果遲到15分鐘，還要司機等多1位乘客才開車。計程車司機憤而取消訂單。示意圖／Ingimage

守時是基本吧！近日有乘客透過叫車平台預約85折計程車，結果遲到15分鐘，還要司機等多1位乘客才開車。計程車司機憤而取消訂單，又將事件分享到網上，不滿嘲諷「你的時間寶貴，我的時間是在等你」。沒想到未能「圍爐取暖」，反而被同行諷刺「抵死」，「等完再取消 onX」、「成街客，你要走去做85折、扣10分」。

該計程車司機在Facebook群組「計程車司機資訊網 Taxi」發貼文大嘆遇上麻煩乘客，指日前在叫車平台接了張85折優惠訂單，從尖沙咀去大埔。結果在上車點等了15分鐘，乘客才出現，而且更表示尚有1名乘客未到，叫司機再等等，「話仲有一個來緊，好快」。司機大感不快，決定取消訂單，「我話成街客，做你85（折）、扣40元，還要等你15分鐘都未到，第一次在客面前取消order（訂單）」。

貼文引起網友熱議，有部份網友批評乘客浪費計程車司機時間，亦有人支持司機取消訂單，「又想平又想舒服不要遲到」、「做得！等10分鐘不出現就要取消，時間成本！」。

不過，有不少行家就認為原PO取消訂單時機太遲，更諷刺「抵X死」，「5分鐘走啦，你真傻還等15分鐘」、「跳住錶等10分鐘我都不會」、「等完再取消 onX」、「等多5分鐘都不可以賺到640元新台幣，取消咗唔知幾時先篤返張85折」、「你自己都識講，成街客，你要走去做85折、扣10分」、「我是你真會del po（刪貼）算X數」。

（Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》

計程車司機 X 老婦 台幣

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