地鐵關門中...她猛推行李箱想硬擠！月台上「目送行李離開」網笑翻

香港地鐵列車關門，乘客理應注意安全，切勿強行衝上車，構成危險。最近有網友在社交平台分享，表示他日前乘搭港鐵時，目擊1名女遊客在金鐘站欲強行衝門上車，她先將其行李箱推入車廂，希望以此擋住車門，不料車門後來關上，「行李成功上車了，但遊客上不去」。大批網友被逗笑，又指港鐵列車的班次密集，根本不需為了數分鐘而冒險衝上車，得不償失，「香港地鐵班次這麼密集，有必要這樣嗎？」。

該網友在facebook群組「大埔TAI PO」發文，表示他日前乘搭港鐵東鐵線時，列車駛至金鐘站並準備關上車門，此時1名女遊客想衝門上車，便將其行李箱大力推入車廂，試圖以此頂住車門，好讓自己上車。不過，行李箱後來成功「上車」，但女遊客自己卻被擋在車門外，只能目送其行李箱隨列車駛離車站。而原po透露，在他發文當下，該列車正駛往羅湖路上。

貼文引來大批網友討論，不少人被逗笑，紛紛開玩笑指「快舉報可疑物品踢出車廂」、「在大學站讓行李下車，放去沒有站員看得到的地方」。但也有人認為安全至上，原po應盡快通報港鐵列車員，「可疑物品要舉報，老老實實，怎知道裡面是不是危險物品」、「其實有辦法，只要即刻通知職員，講清楚位置，下一站會有職員去拿走」。

另有網友分享類似親身經歷，「我上次搭地鐵都遇過，車門準備關了，有人一手推行李入車廂，車門關閉實，但那人來不及上車，還猛拍車門，他以為列車長會幫他開門，然後...就開車了」、「前幾日遇到相同的情況，有一個女人推了2個行李箱上車，但自己上不去，最終我拿去給地鐵職員，那個女人已經通知了地鐵」。

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文章授權轉載自《香港01》