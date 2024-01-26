大媽買4元1個柑偷偷剝皮試吃到一半 水果店公開CCTV ：醜不醜

怕買的水果不甜也不應這樣吧！新界某蔬果店近日在社交平台上傳影片，片中顯示有中年女顧客選購4元1個柑時，竟偷偷拿起1個剝皮試吃。她不但將部份果皮丟到地上，更將吃剩下的柑放回水果堆，裝作若無其事地挑選其他柑，而整個過程都被店家記錄下來。

該蔬果店在Facebook專頁上傳影片，稱發現有顧客於店中「偷柑食」。片段應為店內閉路電視，片中可見1名穿淺藍色上衣的中年女子利用其他陌生顧客做遮掩，偷偷拿起1個柑剝皮準備試吃，甚至將部份果皮隨意丟到地上。她剝皮後先觀察四周，之後快速將果肉塞到嘴裏，然後將吃剩下的大半個柑放回去水果堆中，再試圖用其他柑掩蓋，最後重新挑選些完好無缺的柑放到購物籃中。

蔬果店未有透露事件發生於元朗或荃灣分店，只是不齒女子行為，表示「4元1個柑都偷吃，醜不醜」，並公開女子正面照。

影片引起網友熱議，不少人都表示「離譜」，「這樣都做得出」、「好肉酸」，亦有人表示「一個貪吃樣」、「這個人被捉到只會說話『我試過才知甜不甜呀』，因為我見過」。有網友就笑言「你水果太好吃，實在忍不住」、「不要吃一半放回去」、「留下給其他人試吃」，並建議原PO「下次寫明，試吃雙計」。

（Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》