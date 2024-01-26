美女新娘大眼睛泛淚光拒絕觸碰新郎 疑不情願嫁場面尷尬

這是婚禮上該看到的表情嗎？大陸有報導指，甘肅有1名貌美女子奉父母之命，被迫嫁給1名只見過數次的男子，她在婚禮上無法隱藏情緒，新娘被拍到疑似愁眉不展，而且眼泛淚光，還總是和新郎保持距離。報導引起網友討論，慨嘆毀了雙方一生，但亦有別人質疑事件真偽。

報導指事件發生在甘肅，女家是回族人，當地習俗規定不能嫁給外族，而且父母有權決定子女的終身大事，事件中的新娘父母覺得新郎家境不錯，而且為人沒不妥，所以2家人就商議婚事，沒有理會新娘感受。新娘雖極不情願嫁給陌生男子，但始終無法反抗家中長輩，而且怯於離家出走，所以最終只能妥協，聽從安排嫁給自己不愛的男人。

報導稱，新娘在婚禮上表現得十分委屈。（網上圖片）

報導稱，新郎在婚禮中笑意滿臉，新娘則皮膚白大眼睛，但全程強顏歡笑，一雙大眼泛著淚光，不時偷偷地擦眼淚，不敢當眾哭出來，即使新郎想為新娘整理頭飾和婚紗，新娘都是立即閃避，不但數度拒絕觸碰新郎，甚至和新郎保持距離，場面非常尷尬。

網友看過報導也表示，「為什麼一對新人不能自由選擇自己的婚姻？」、「我見猶憐」、「令人心痛」，但亦有別人質疑事件真偽，認為會否新娘其實是喜極而泣，「喜悅和傷心的表情，有時是很難分辨的」。

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文章授權轉載自《香港01》