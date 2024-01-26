不肖孫！8旬老夫婦將物業過戶孫子 被趕走下場悲慘 1原因難討回

長者處理資產問題應審慎！上海86歲金姓老翁向內媒求助，指他將唯一物業過戶給孫子後遭趕出家門，「房沒了，家沒了，親情都沒了」。金伯數年前身體轉差，兒子及媳婦不停勸說他提早把房產轉名給孫子，老伴雖1已提醒他有風險，但金伯認為親骨肉信得過便照辦，未料有天出門回家發現兒孫換了門鎖，兒子還現身說父母（即金伯夫婦）無權居住，現在他們被迫要住在旅舍。由於金伯過戶時簽的是買賣轉讓合約，有內地律師認為要維權會相當困難，金伯悲傷道出自己教書一輩子，「家庭教育徹底失敗」，後悔過度溺愛孫子。

上海86歲金伯伯日前向內媒求助，他指在兒子及媳婦勸導下，一時心軟以轉讓形式將物業過戶給孫子，而他一分錢都沒有收到。他退休前在高中教書一輩子，上世紀90年代學校給他分配了浦東新區物業，早期低價配售地方很大，足夠與兒子一家同住。

數年前金伯因腦部問題入院，身體情況轉差，此時兒子及媳婦不停叫他先把物業轉名給孫子，以免他有不測時要辦手續很麻煩。當時金伯的老伴已提醒有風險，但他受不了兒子及媳婦狂催，覺得早晚物業都是留給兒孫，就瞞著老伴簽署轉讓合約。

兒孫通過房屋轉讓合同過戶，寫明房子的金額105萬人民幣（約115萬港元），但實際沒有付錢，過戶前他們約好產權屬孫子，而金伯夫婦有使用權，可一直原址居住。兒子為表誠意，還將房產證交給金伯保管。過戶後金伯因身體問題難走樓梯，把物業出租改租樓住。結果，兒子去年突然通知要把物業賣掉，拿錢去買別墅，金伯指他們會無處可住，但如何求兒子都沒用，還開始被惡言相向。兩老以為不交出房產證就沒事，但卻孫子去報失再重新補領。

金伯後悔對孫子過度溺愛，認為「家庭教育徹底失敗」。（示意圖／Ingimage）

2名兒孫開始露出真面目，他們先把物業租出並自己簽約，讓金伯夫婦失去租金收入。原本的租客其實是金婆婆的好友，看不慣其兒孫惡行，在去年底在租約期滿前，把房子交還給金伯父母，讓他們搬回去。

惟金伯父母住進去僅2天，元旦后他們出門回來，卻發現兒孫已把門鎖換了，把兩老關在屋外。那晚天氣很冷，兒子及媳婦竟在門口出現，稱「你們孫子說房子是他的，你們無權居住」，金伯氣得癱倒地上要送院。

翌日兩老想回家休息，卻繼續慘吃閉門羹，其後在親戚家暫住，但怕長時間打擾別人，現在暫住招待所（旅舍），但不知能住到何時，近日因臨近新年，連服務員都已回鄉，他們平日要自行清潔打掃。

金伯告訴內媒，事件最大打擊，是他教了一輩子書，算高級知識份子，「卻是家庭教育徹底失敗，親情全無」。回想起來他們對孫子過於溺愛，就連保姆都是他出錢請，對兒子又是幫他操心所有置業、辦婚宴事宜。孫子出生後「衣來伸手、飯來張口」，只是兩老從未想過他們毫不在乎恩情。他不想和兒孫鬧翻對簿公堂，但現實可能真的無其他辦法。

上海律師秦裕斌指，不少老人家聽信「遺產稅」說，將物業過戶子孫，形式上是買賣，但實際上「贈與」。而子孫拿到物業后不盡贍養義務也時有發生，這時長者要維權非常難，因為產權人已換了人，法院要考慮這些合同是買賣還是贈與也很謹慎。他建議長者最好保持對財產掌控，勿過早割捨資產，可以遺囑方式做好規劃，或成立家族基金。

事件在網上引起爭論，雖有不少人罵爆兒子及孫子，「這種兒子不抓天理難容」，但也認為金伯有責任，「小時候溺愛嬌慣的罪，老了自己受」。有部份線民則認為子孫所為太難以置信，「這是瞎編出來的吧？有點不敢相信！」，而現在只有金老伯一人之言，故不宜下定論。

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文章授權轉載自《香港01》