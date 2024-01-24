港女蹲坐地鐵！男學生看一眼...她連珠炮罵「性騷擾」 乘客齊反擊結局曝

男生看女生一眼就是性騷擾？香港網路瘋傳1段「港女大鬧港鐵」的影片，有穿短褲的香港女生乘搭地鐵等下車時「蹲坐地上」，當時有男學生望了一眼，沒料到港女看到後即大爆發，批評男學生「視姦」用眼神性騷擾她，「你看一眼讓我不舒服！」，又以近乎破音聲線與同行男友圍罵男學生，並逼問學生是否知道性騷擾定義，斥責「看什麼啊……你性騷擾我！」。最終男學生在2人逼迫下報警處理，而車上多名乘客看不過眼，幫忙反擊，最終讓男學生平安渡過難關。

影片引來網友熱議，有人感謝出手幫忙的乘客，「幸好香港還有你們！」，又讚該男學生應對冷靜，「不亢不卑，EQ真的高」。也有大批網友批評當事港女離譜，「只看一眼就是性騷擾？」、「這麼怕被人看，就不要上街啦」、「這個世代，男生都要懂得保護自己」、「年輕人好冷靜，真的很讚！」、「小男生好淡定，有質素」。

有女網友凌晨（1月23日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」上傳逾2分鐘影片，留言「有沒專家分析下性騷擾的定義？看一眼算不算？」。原po表示， 當時等下車，該港女突然蹲在地上，發現有男學生望她，隨即觸發事件，「其實不少人都看了幾下，那女人起身見到兩個年輕人看她，就即刻同個王子（同行男友）一齊砲轟其中1個，好慘」。

從影片見到，穿熱褲的港女正與穿紅色短袖上衣男友大聲喝罵1名男學生，「看咩啊！」，港女更指著男學生連珠炮發「是不是想性騷擾？報警，大家來報警」。男學生解釋只是「看一眼」，港女斥責「你看一眼令我不舒服！哪間中學的？」，同行男友則重複「看什麼啊！」。

在2人兇惡逼迫下，男學生報警求助，向警方提到「上水火車站……有女人坐在地上，然後我望一眼，而他們……」，未待男學生說完，紅衣男友即時插嘴「什麼叫做坐啊？」，港女亦嚴辭糾正男學生說法，「我是蹲在地下！我不舒服，月經痛，所以不是坐下！你性騷擾我！」。

雙方之後協議在粉嶺站落車等候警察到場，但港女仍未住口，以近乎破音聲線喝罵，「看什麼看啊！你知不知性騷擾的定義？你任何行為，任何語言，任何眼神，令到女方覺得不舒服，被威脅，被攻擊，就是性騷擾！明不明白？明不明白！知不知道！」。男學生勸港女冷靜，港女卻火氣更盛，「冷靜什麼啊？1個女生在1個地鐵車廂，被不禮貌這樣看，有什麼感覺啊！」。

列車到達粉嶺站後，3人一同下車，但港女繼續罵不停，「1個女生自己都算喇，她有男朋友，你還有膽看！」。

影片至此結束。原po補充，3人下車時，自己及多名看不過眼的乘客跟著下車「幫忙」，最終「男學生平安」。原po又批評港女，「小男生應該好大陰影，月經來都不該亂發脾氣，全程態度奇差」。

大批網民批評涉事港女離譜，「只看一眼就是性騷擾？正常見人蹲坐地下都會看幾眼啦！」、「擺明欺負年輕人刷刷存在感，如果對方是成年人，看下有膽開罵嗎？」、「她聲音好刺耳」、「這個世代，男生都要懂得保護自己」。

根據《性別歧視條例》，任何人向1名男士或女士作出性騷擾行為，均屬違法。香港大學法律及資訊科技研究中心社區法網指出，性騷擾可以直接或間接地透過身體動作或語言進行，例如「不受歡迎的身體接觸（擁抱、親吻或觸摸）」、「盯着看或擠眉弄眼」、「摩擦別人身體」、「不斷追問別人私生活、「做出使人反感並涉及性的手勢」等。

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文章授權轉載自《香港01》