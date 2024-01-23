考場變烤場！ 男孩寫錯用「打火機」改答案 神奇原因現形

學生考試作答寫錯用橡皮擦或立可白塗掉再改正，看似是一件再平常不過的事，但中國大陸河南卻有一名男童用打火機將錯誤的答案「燒掉」，原本的筆跡神奇消失變空白，原來他使用的是可以修改的「擦擦筆」，只要遇到高溫，墨水顏色就會不見。

根據梧桐video的影片，一女子輔導男童寫作業時，指出男孩做錯的選項，沒想到男孩掏出打火機一燒，錯誤的選項瞬間消失，接著他又順手寫上正確答案。

神奇一幕讓網友們議論紛紛，有人表示，如果監考老師制止說考場禁止帶打火機，考生可以回說，「老師，這是我的萬能橡皮擦。」還有人指出，「以後考場就全變烤場了」、「被小孩的文具裝備震撼了」、「手法嫻熟，不過出了事也是要付出慘痛的代價」、「有的學校不給用的」。

也有人擔心萬一不小心把考卷給燒了怎麼辦？「有點危險吧，如果發生火災？」、「不建議小孩玩火」、「注意用火安全」。還有人解釋有另一種叫「摩易擦」或「熱可擦」的筆，平時用它自帶的橡皮摩擦生熱就能擦掉。「我還記得小學的時候有個同學把作業放在窗邊曬了一中午，然後所有字跡都消失了。」

據了解，男童使用的這種筆叫「擦擦筆」，只要溫度高於58度，油墨中的特殊試劑會阻止生色材料和顯色劑結合，導致字跡消失，一旦溫度降低，例如放進冰箱，字跡就會再度現形。