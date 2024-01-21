感情不合女駕車撞尪！人夫竟肉身擋車 慘捲車底再遭「輾頭」

夫妻即使一言不合，都要切忌動武。近日，中國大陸網上流傳影片，有女子慢速駕駛私家車，前方有1名男子用肉身擋車，但明顯螳臂擋車被撞至倒地後，仍堅持擋住車輛，女子繼續行駛，男子捲入車底，輪胎甚至輾過其頭部。有消息稱，兩人是夫妻關係，發生爭執後妻子駕車撞夫，導致對方肋骨骨折，人妻則被捕。

涉事影片長約14秒，可見1名女子正在駕駛私家車，但車頭前方男子，連人帶車向前移動。由於車速較慢，所以男子仍然可以用肉身擋車，事件引來不少人圍觀，不過人力始終無法敵得過機械，男子雖然倒地，但仍堅持擋住車輛前進。而女子繼續行駛，不但將男子捲入車底，甚至將輪胎輾過男子頭部，隨後揚長而去，男子則倒地全無反應，多名路人不禁驚呼，曾有人試圖走近幫忙不果。

據了解，警方接獲通報指，影片中的兩人為夫妻，女子和丈夫發生口角，所以當街駕車撞向對方，目前男子肋骨骨折，妻子則被捕，警方正在調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》