青年結婚難！陸農村出奇招 幫脫單可領千元紅包

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香港01／ 陳進安
中國大陸農村男子結婚難已成社會問題，為促使青年人早日完婚，位於廣東的鐵東村推出紅娘獎勵辦法。示意圖／ingimage
中國大陸農村男子結婚難已成社會問題，為促使青年人早日完婚，位於廣東的鐵東村推出紅娘獎勵辦法。示意圖／ingimage

中國大陸農村男子結婚難已成社會問題，位於廣東河源市龍川縣鐵場鎮的鐵東村，近日便因一份題為《鐵東村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》文件而受到輿論關注。該村推出了紅娘獎勵辦法，若促成一名男青年結婚，獎金人民幣600元（約新台幣2647元）。

據了解，大陸鐵東村男性未婚青年人數逐年增多，為了提高社會各界熱心人士對青年婚姻問題的關心度，發揮民間紅娘穿針引線的積極作用，促使該村青年人早日完婚，經鐵東村相關會議研究決定，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終登記結婚的紅娘，村委會給予人民幣600元（約新台幣2647元）介紹費予以獎勵，自2024年2月9日起執行，試行3年。

周四（18日）下午，龍川縣鐵場鎮工作人員證實，激勵辦法由鐵東村召開村民委員會制定，主要是為了解決該村未婚男青年的婚戀問題，沒有其他任何目的。就資金來源，鐵東村黨支部書記黃小強說明，該村通過駐村幫扶單位和外出鄉賢支持的人民幣86萬元（約新台幣380萬元）捐款投入太陽能光伏電站項目，每年產生人民幣7萬多元（約新台幣30萬元）的收益，然後這些收益會再被用於公益活動，包括激勵紅娘的「介紹費」。至於村內男「光棍」數量，他指出，全村戶籍人口約3000人，20歲以上40歲以下的單身男青年約有240人。

位於廣東河源市龍川縣鐵場鎮的鐵東村發布《鐵東村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》。圖／擷自《頭條新聞》
位於廣東河源市龍川縣鐵場鎮的鐵東村發布《鐵東村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》。圖／擷自《頭條新聞》

事實上，激勵紅娘牽線的做法並非大陸首例，去年初，河南焦作市武陟縣小董鄉喬莊村村委會曾發出《關於成立大齡男青年紅線團的啟事》，稱村委會擬每年拿出人民幣2萬元（約新台幣8萬8千元）作獎勵，每撮合一對成親結婚，牽線人可獲人民幣1000元（約新台幣4412元）。同年11月，陜西寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊村發布《相家莊村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》稱，紅娘如給該村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚，可獲村委會給予人民幣1000元介紹費以獎勵，並從2024年1月1日起實施。

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文章授權轉載自《香港01》

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