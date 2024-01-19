港鐵MMA？2男站月台動粗幾乎臉貼臉影片瘋傳 網友：打架還是kiss？

情緒激動時初則口角，繼而出手動武的情況不時上演，但有時畫面可能惹起旁人誤會。最近網上流傳影片，顯示有2名男子在牛頭角港鐵站月臺疑似打架，其中1人把另1男子壓在牆壁上，2人出手用力糾纏間，雙方的臉幾乎貼在一起。片段沒有錄到2男爭執的起承轉合，但上載影片者在貼文笑言「打架還打車騷擾別人談戀愛和情人深深一吻來代替說話，好嗎」。有網友亦笑言2男子的動作看起來像要接吻。

樓主日前在facebook群組分享影片，沒有交代事發時間，而片中則顯示地點是港鐵牛頭角站的月臺，當時2名男子糾纏在一起，雙方均有出手，其中身穿黑色外套的男子雙手圍繞在另外灰衣男的頸脖，灰衣男則利用整個身體，把黑大衣男壓在牆壁上，並疑似衝著對方的臉上呼喝，其間引來不少乘客注目。惟因收音不清楚，加上配上歌星關淑怡的名曲《難得有情人》作背景音樂，故未能聽2人的爭執內容。

樓主在貼文笑言，「牛頭角打架定打車騷擾人家談戀愛和情人深深一吻來代替講話，好嗎」，許多網友也紛紛附和，留言稱「香港人真開放，2個男人光天化日可以滿街打車（茄）輪（ kiss ）」、「行為不檢罪，拉得」、「教壞小孩」、「不要打茄輪！打茄輪不估計我？」。有人開玩笑指相比動武打架，2男子的舉動更像是情到濃時，按捺不住在月臺「大解放」親熱。

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文章授權轉載自《香港01》