夫掛紅布條「勾引我老婆」公審小王 網翻出人妻照：全拜倒石榴裙下

大陸廣東一名科技公司的27歲男員工，疑似介入他人婚姻當「小王」，遭人夫「拉紅布條」點名控訴「勾引我老婆」，該員工因此被開除。此外，當事人妻的照片也因此曝光，網友們被她的火辣身材所吸引，表示換作自己也可能禁不住「誘惑」。

根據大陸社交軟體微博廣傳的照片，廣東一名任職於科技公司的陳姓男員工，遭到一名男子控訴與他的妻子發生婚外情，因此故意將紅色布條綁在車上，布條上寫著「XX員工陳XX勾引我老婆」，將婚姻遭到介入的事情告知天下，藉此公審該名員工。

據悉，陳姓男員工遭公審不久，下午便緊急請假，隨後傳出已被公司開除。當事人的妻子照片也意外曝光，在網路上廣傳，從照片看出長相清秀，加上姣好的身材，讓網友們紛紛讚嘆：「估計99％男人都會拜倒（石榴裙下）」、「這真的是極品」、「人妻長得好漂亮」、「胸懷大志，志在遠方」、「我想要她的所有訊息」。