影／放屁能點火嗎？ 男子拍惡搞影片差點燒掉屁股

中國大陸一名男子本來跟朋友鬧著玩，想知道放屁能不能「助燃」點火，沒想到褲子真的因此著火，差點連屁股都燒掉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這部影片是於1月4日拍攝的。拍攝的男子來自大陸吉林省，他在影片中本來輕鬆地躺在床上，說自己本來昨天要「放屁點火」但沒成功，所以隔天決定重錄。

男子在影片中強調要給觀眾看到「真正的放屁點火」，還作勢說要「醞釀一下」，接著他便叫朋友快點準備，要朋友在他的屁股後方拿打火機點火。朋友真的在他放屁的那瞬間點火，沒想到男子的褲子就這樣燒了起來，嚇得他趕緊在床上打滾滅火。

據《科學畫報》（Science Illustrated）指出，腸道中本來就含有大量的易燃氣體，因為充滿了氫氣和甲烷，人體排氣時，氣體包含氫氣、甲烷和二氧化碳，與空氣中的氧氣混合，在此時點火，就容易起火燃燒。

不過報導也強調，雖然「放屁點火」聽起來好像很有趣，但由於直腸內可能還有氣體，因此這種惡搞的方式很可能會造成身體其他部位燒傷，建議民眾千萬別亂嘗試。