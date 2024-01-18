快訊

游蔡配抗衡韓江配？柯建銘稱「一定是這樣」 再曝綠白合作機會

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

國民黨立院「韓江配」4年前有跡可循 知情人士曝搭配「3重大原因」

影／放屁能點火嗎？ 男子拍惡搞影片差點燒掉屁股

聯合新聞網／ 綜合報導
男子跟朋友挑戰「放屁點火」，差點燒傷屁股。圖擷自紐約郵報
男子跟朋友挑戰「放屁點火」，差點燒傷屁股。圖擷自紐約郵報

中國大陸一名男子本來跟朋友鬧著玩，想知道放屁能不能「助燃」點火，沒想到褲子真的因此著火，差點連屁股都燒掉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這部影片是於1月4日拍攝的。拍攝的男子來自大陸吉林省，他在影片中本來輕鬆地躺在床上，說自己本來昨天要「放屁點火」但沒成功，所以隔天決定重錄。

男子在影片中強調要給觀眾看到「真正的放屁點火」，還作勢說要「醞釀一下」，接著他便叫朋友快點準備，要朋友在他的屁股後方拿打火機點火。朋友真的在他放屁的那瞬間點火，沒想到男子的褲子就這樣燒了起來，嚇得他趕緊在床上打滾滅火。

據《科學畫報》（Science Illustrated）指出，腸道中本來就含有大量的易燃氣體，因為充滿了氫氣和甲烷，人體排氣時，氣體包含氫氣、甲烷和二氧化碳，與空氣中的氧氣混合，在此時點火，就容易起火燃燒。

不過報導也強調，雖然「放屁點火」聽起來好像很有趣，但由於直腸內可能還有氣體，因此這種惡搞的方式很可能會造成身體其他部位燒傷，建議民眾千萬別亂嘗試。

延伸閱讀

影／夫妻買58年老宅發現神奇密室 裡頭有怪娃娃超級毛

影／不可以色色！正妹海邊穿比基尼拍片 聰明海鷗竟俯衝脫衣

參加雨林馬拉松留影 回家一看照片嚇傻：出現恐怖鬼魅

老婆一天到晚拿手機傳曖昧訊息 男子一查對象竟是自己親爸

相關新聞

秀舞藝後換手藝...海底撈新增「毛線小屋」手作課程 不用餐也可預約

繼海底撈店員跳起抖音當紅舞曲「科目三」後，有網友發現位於杭州的一家海底撈又有新花招，在秀完科目三的舞藝後改秀手藝，這間海底撈還另開起「海底撈毛線小屋」的手作毛線地毯體驗課程，即便不用餐也可來電預約體驗。

影／放屁能點火嗎？ 男子拍惡搞影片差點燒掉屁股

中國大陸一名男子本來跟朋友鬧著玩，想知道放屁能不能「助燃」點火，沒想到褲子真的因此著火，差點連屁股都燒掉。

女子姓「鍾」取名這2字！嫌老土想改名 網友一聽狂勸：這名易富貴

雖然名字是父母給予的禮物，但當時構思未必跟得上潮流。

1杯6200人民幣！天價咖啡店 上海、廣州門市全關

曾因銷售6200元一杯天價咖啡而聲名大噪的「根本咖啡」，近日被爆出上海門市突然閉店，在廣州的最後一家門市番禺天河城店也將...

汽車廣告舔蛋糕、女僕裝挑逗全都來 五菱澄清：非官方拍攝

陸媒報導，中國大陸五菱汽車年日被瘋傳一則性愛版的汽車廣告，影片中模特兒狀似舔蛋糕來模仿性愛動作，甚至有兩名女模特兒在車內後座上演愛撫戲碼，讓人看得面紅耳熱，五菱汽車在昨(16)日晚間也緊急發出聲明，澄清相關流出的Demo影片，並非由五菱官方拍攝，已向大陸公安報案究責。

上海妹遇「富二代律師」秒淪陷 包養他3年驚覺不對勁...報警後傻眼了

中國上海一名男子依靠營造「富二代」、「名校高材生」、「菁英律師」等虛構人設，前後結識了5名女子，並各自確立戀愛關係，而後再編各種理由向5個女友借錢，詐騙總計約人民幣43萬元（約新台幣190萬元）。該案經法院審判，法官於昨（15）日依法以詐欺罪，判處被告男子8年6個月有期徒刑，併科罰金人民幣10萬元（約新台幣44萬元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。