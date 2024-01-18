哪裡都好！陸女遊港讚風景美人也友善 唯「這點」難接受：第一天就崩潰

香港獨特的城市面貌每年都吸引不少遊客來訪，最近1名女子就在小紅書發文分享遊港經歷，她直言香港的風景很美，港人很友善，食物也很美味，但唯獨1個地方美中不足，指不論是Google地圖，還是Apple地圖在香港也異常不準確，讓她大嘆「人在香港第一天就崩潰」。

樓主在小紅書以「人在香港第一天就崩潰」為題發文，表示日前到香港旅遊，大讚「風景很美、人很友好、東西很好吃」，但唯獨她使用Google地圖或Apple地圖時，卻發現導航非常不準確，尤其是不同地點的上班時間等，大嘆「導航去個萬寧，到了發現店都關門好久了」，造成不便。

貼文引來網友討論，有人認同樓主，稱香港的街道複雜，單靠手機上的地圖導航很容易找不到目的地，有人則分享其他應用程式，甚至指問路人最實際，「在香港啥地圖都不準，本身信號就不太好，路還複雜」、「我用高德很準」、「我有位香港同事說只用高德」、「用citymapper很好用」、「我導航走了一圈發現還在原地之後，果斷攔住路人：你好，請問XX怎麼走」。

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文章授權轉載自《香港01》